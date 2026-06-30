تكنولوجيا: واتساب يبدأ هذا الأسبوع تفعيل حجز أسماء المستخدمين رسميًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأ تطبيق واتساب هذا الأسبوع طرح ميزة حجز أسماء المستخدمين، بعد سنوات من الاختبارات، على أن يبدأ تفعيل استخدامها تدريجيًا في وقت لاحق من هذا العام، مع إشعار المستخدمين عند توفرها في بلدانهم.

وتهدف الميزة إلى تقليل الاعتماد على أرقام الهواتف عند بدء المحادثات، خاصة داخل المجموعات، حيث لا يرغب كثير من المستخدمين في مشاركة أرقامهم مع أشخاص لا يعرفونهم.

وأوضح واتساب أن المستخدمين سيتمكنون من اختيار اسم مستخدم خاص بهم، مع توفير أداة مدمجة تقترح أسماء في حال كان الاسم المطلوب محجوزًا.

وسيظهر خيار حجز اسم المستخدم داخل الإعدادات بعد الضغط على صورة الملف الشخصي، كما سيتيح واتساب استخدام اسم المستخدم نفسه المرتبط بحساب فيسبوك أو انستغرام.

وأكدت الشركة أنه لن توفر دليلًا عامًا أو محرك بحث لأسماء المستخدمين، لذلك سيحتاج أي شخص إلى معرفة اسم المستخدم الكامل للتواصل مع صاحبه لأول مرة.

وللحد من الرسائل المزعجة، ستوفر منصة واتساب أيضًا مفتاحًا اختياريًا لاسم المستخدم، يجب مشاركته مع الآخرين قبل أن يتمكنوا من إرسال الرسائل.

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