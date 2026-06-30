تكنولوجيا: شركة Comcast تعلن فصل NBCUniversal وSky في شركة مستقلة جديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Comcast فصل أعمال NBCUniversal وSky في شركة مستقلة جديدة، ضمن إعادة هيكلة كبيرة ستفصل أنشطة الإعلام والترفيه عن خدمات الاتصالات.

وبموجب هذه الخطوة، ستحتفظ Comcast بأعمال الكابلات والاتصالات اللاسلكية والخدمات التجارية، بينما ستضم الشركة الجديدة مدن الألعاب التابعة لـUniversal، واستوديوهات الأفلام والتلفاز، وشبكة NBC، ومنصة Peacock، إضافة إلى Sky.

ويمثل القرار تراجعًا عن صفقة استحواذ Comcast على NBCUniversal في عام 2011، لينهي نحو 15 عامًا من دمج الأنشطة تحت كيان واحد.

ورغم الانقسام، سيواصل الرئيس التنفيذي لـComcast، براين روبرتس، الإشراف على الشركتين، مستفيدًا من هيكل الأسهم الذي يمنحه نفوذًا كبيرًا في كلتيهما.

وسيتولى مايك كافاناه، الرئيس التنفيذي المشارك الحالي لـComcast، قيادة الشركة الجديدة، بينما سيتولى المدير المالي السابق مايكل أنجيلاكيس منصب الرئيس التنفيذي لـComcast. كما سيحصل مساهمو الشركة الحاليون على أسهم في الكيانين بعد اكتمال عملية الفصل، والمتوقع إنجازها خلال عام.

ويرى محللون أن استقلال NBCUniversal قد يجعلها هدفًا جذابًا للاستحواذ من شركات كبرى مثل Netflix، إلا أن مسؤولي Comcast أكدوا أن الهدف من هذه الخطوة هو منح كل شركة مرونة أكبر لتعظيم قيمة أصولها وتسريع نموها بشكل مستقل.

المصدر