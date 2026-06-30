تكنولوجيا: تسريب يكشف مواصفات شاشات iPhone 18 وiPhone 18e وiPhone Air 2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تسريب جديد عن مواصفات شاشات هواتف iPhone 18 وiPhone 18e وiPhone Air 2، والتي يُتوقع أن تطلقها أبل خلال ربيع عام 2027، بعد عدة أشهر من إطلاق هواتف iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max وiPhone Ultra في سبتمبر 2026.

وبحسب المعلومات المسربة، سيأتي iPhone 18 بشاشة LTPO OLED قياس 6.3 بوصة، بدقة “1.5K” ومعدل تحديث 120 هرتز.

أما iPhone 18e، فسيحصل على شاشة LTPS OLED قياس 6.12 بوصة، بدقة “1.5K” ومعدل تحديث 60 هرتز، ما يعني استمرار غياب شاشة 120 هرتز عن سلسلة “e”.

وفي المقابل، سيأتي iPhone Air 2 بشاشة LTPO OLED قياس 6.55 بوصة، بدقة “1.5K” ومعدل تحديث 120 هرتز.

وتشير المقارنة مع الجيل الحالي إلى أن شاشة iPhone 18 احتفظت بالحجم نفسه، بينما زاد حجم شاشة iPhone 18e بمقدار 0.02 بوصة مقارنة بـiPhone 17e، وارتفع حجم شاشة iPhone Air 2 بمقدار 0.05 بوصة مقارنة بالإصدار الأول من iPhone Air، في حين بقيت معدلات التحديث دون تغيير في جميع الطرازات.

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