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انت الان تتابع خبر وداعًا لمشاركة رقم الهاتف.. واتساب يتيح حجز أسماء المستخدمين تدريجيًا والان مع التفاصيل
خطوات حجز اسم المستخدم على واتساب
1. تحديث التطبيق: تأكد أولًا من تثبيت أحدث إصدار من واتساب عبر متجر التطبيقات على هاتفك، لأن الميزة تُطرح تدريجيًا من خلال التحديثات الجديدة، وقد لا تكون متاحة لجميع المستخدمين في الوقت نفسه.
2. الدخول إلى إعدادات الحساب: بعد فتح التطبيق، انتقل إلى الإعدادات ثم الحساب. إذا كانت الميزة متوفرة لديك، ستجد خيار اسم المستخدم (Username) ضمن القائمة.
3. اختيار اسم المستخدم: اكتب الاسم الذي ترغب في استخدامه، وسيقوم التطبيق بالتحقق من توفره. وإذا كان الاسم محجوزًا من قبل مستخدم آخر، سيعرض واتساب اقتراحات لأسماء مشابهة أو بدائل متاحة.
4. تأكيد الحجز: عند العثور على اسم متاح، يمكنك تأكيده ليصبح مرتبطًا بحسابك، ويكون جاهزًا للاستخدام عند إطلاق الميزة رسميًا لجميع المستخدمين.
ميزة إضافية لتعزيز الأمان
إلى جانب اسم المستخدم، يوفر واتساب خيارًا اختياريًا يُعرف باسم مفتاح اسم المستخدم، وهو طبقة حماية إضافية تسمح بالتحكم في من يمكنه بدء محادثة معك عبر اسم المستخدم، ما يمنح المستخدم مستوى أكبر من الخصوصية ويقلل من فرص التواصل غير المرغوب فيه.
وتعكس هذه الخطوة توجه واتساب نحو تقديم مزيد من أدوات الخصوصية، مع تسهيل التواصل بين المستخدمين دون الحاجة إلى مشاركة أرقام الهواتف بشكل مباشر.