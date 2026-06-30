انت الان تتابع خبر وداعًا لمشاركة رقم الهاتف.. واتساب يتيح حجز أسماء المستخدمين تدريجيًا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتأتي هذه الميزة تمهيدًا لإطلاقها بشكل كامل خلال الفترة المقبلة، إذ سيتمكن المستخدم من مشاركة اسم المستخدم الخاص به بدلًا من رقم الهاتف عند بدء المحادثات. ونظرًا إلى أن واتساب يضم مليارات المستخدمين حول العالم، فمن المتوقع أن تشهد الأسماء المميزة إقبالًا كبيرًا، لذلك بدأ التطبيق بإتاحة إمكانية حجزها مبكرًا لمن تصلهم الميزة.1. تحديث التطبيق: تأكد أولًا من تثبيت أحدث إصدار من واتساب عبر متجر التطبيقات على هاتفك، لأن الميزة تُطرح تدريجيًا من خلال التحديثات الجديدة، وقد لا تكون متاحة لجميع المستخدمين في الوقت نفسه.

2. الدخول إلى إعدادات الحساب: بعد فتح التطبيق، انتقل إلى الإعدادات ثم الحساب. إذا كانت الميزة متوفرة لديك، ستجد خيار اسم المستخدم (Username) ضمن القائمة.

3. اختيار اسم المستخدم: اكتب الاسم الذي ترغب في استخدامه، وسيقوم التطبيق بالتحقق من توفره. وإذا كان الاسم محجوزًا من قبل مستخدم آخر، سيعرض واتساب اقتراحات لأسماء مشابهة أو بدائل متاحة.

4. تأكيد الحجز: عند العثور على اسم متاح، يمكنك تأكيده ليصبح مرتبطًا بحسابك، ويكون جاهزًا للاستخدام عند إطلاق الميزة رسميًا لجميع المستخدمين.