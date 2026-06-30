تكنولوجيا: تسريب جديد يكشف اختبار سقوط لهاتف iPhone 18 Pro قبل الإطلاق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهر هاتف iPhone 18 Pro في مقاطع فيديو مسربة قبل الإعلان الرسمي عنه، في خطوة غير معتادة بالنسبة لأبل، حيث أظهرت المقاطع الجهاز أثناء اختبارات سقوط داخل بيئة خاضعة للتحكم.

وتكشف الفيديوهات أن تصميم الهاتف يكاد يكون مطابقًا لتصميم iPhone 17 Pro، مع عدم وجود تغييرات خارجية ملحوظة.

وانتشرت المقاطع عبر منصة X من خلال حساب يحمل اسم @evleaks، إلا أن الحساب لا يرتبط بالمسرب المعروف Evan Blass، كما تم إيقافه لاحقًا.

وتشير التقارير إلى أن سبب تسريب هذه المواد يعود إلى تعرض شركة Tata Electronics، إحدى شركاء أبل في التصنيع، لهجوم ببرمجيات الفدية، ما أدى إلى تسريب عدد كبير من ملفات التصميم والمواصفات الخاصة بمنتجات أبل.

ووفقًا لتقرير نشرته وكالة Reuters، جرى نشر أكثر من 200 ألف ملف على الإنترنت المظلم، ما يفتح الباب أمام ظهور المزيد من التسريبات خلال الأيام المقبلة، في حين لم تصدر أبل أي تعليق رسمي بشأن الحادث حتى الآن.

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