تكنولوجيا: تسريب جديد يكشف مواصفات كاميرات هواتف سامسونج القابلة للطي المقبلة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تسريب جديد عن مواصفات كاميرات هواتف سامسونج القابلة للطي المنتظرة، والتي يُتوقع أن تضم Galaxy Z Fold8 وGalaxy Z Fold8 Ultra وGalaxy Z Flip8.

وبحسب المعلومات المسربة، سيحتفظ Galaxy Z Fold8 Ultra بالكاميرا الرئيسية بدقة 200 ميجابكسل من نوع ISOCELL HP2، إلى جانب كاميرا مقربة بدقة 10 ميجابكسل، لكنه سيستبدل الكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل بأخرى جديدة بدقة 50 ميجابكسل.

أما Galaxy Z Fold8، فمن المتوقع أن يأتي بكاميرتين خلفيتين بدقة 50 ميجابكسل لكل منهما، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 10 ميجابكسل في الشاشة الخارجية، وأخرى بنفس الدقة داخل الشاشة القابلة للطي.

وفي المقابل، تشير التسريبات إلى أن Galaxy Z Flip8 سيحافظ على منظومة التصوير نفسها الموجودة في Galaxy Z Flip7، والتي تضم كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وأخرى فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل.

وتشير التوقعات إلى أن سامسونج ستكشف رسميًا عن هواتفها القابلة للطي الجديدة في 22 يوليو، على أن تبدأ المبيعات في 5 أغسطس.

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