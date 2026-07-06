تكنولوجيا: بطارية Xiaomi 18 Pro Max قد تشهد قفزة ضخمة في السعة وفق أحدث التسريبات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شاومي، وفقًا للتسريبات، للكشف عن سلسلة Xiaomi 18 Pro في السوق الصينية خلال شهر سبتمبر المقبل. وقبل الإعلان الرسمي، كشفت معلومات جديدة عن مواصفات بطارية هاتف Xiaomi 18 Pro Max.

وبحسب المسرب المعروف Digital Chat Station، سيأتي الهاتف ببطارية تتجاوز سعتها 8000 مللي أمبير، ما يجعله من بين الهواتف الرائدة صاحبة أكبر سعة بطارية حتى الآن.

كما تشير التسريبات إلى دعم الهاتف للشحن السلكي بقدرة 100 واط، إلى جانب دعمه للشحن اللاسلكي.

وأعادت التسريبات التأكيد على عدد من المواصفات التي ظهرت سابقًا، أبرزها الاعتماد على معالج بدقة تصنيع 2 نانومتر، والذي يُرجح أن يكون Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro من كوالكوم.

ومن المتوقع أيضًا أن يضم الهاتف شاشة مسطحة بحواف نحيفة، وكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل تعتمد مستشعر LOFIC، بالإضافة إلى كاميرا بيريسكوب بدقة 200 ميجابكسل، وسماعات مزدوجة، ومحرك اهتزاز أكبر مقارنة بالجيل السابق.

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