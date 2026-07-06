تكنولوجيا: قبل إطلاقه الرسمي.. آيفون Ultra يحصل على 4 إصدارات محدودة خاصة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Caviar عن أربع نسخ محدودة من هاتف آيفون Ultra القابل للطي، رغم أن أبل لم تكشف عنه رسميًا حتى الآن، إذ تشير الشائعات إلى أن إطلاقه سيتم خلال شهر سبتمبر المقبل.

وبحسب التسريبات، سيأتي الهاتف بشاشة خارجية أعرض من شاشة آيفون 17 Pro Max، مع تصميم أكثر إحكامًا عند طيه مقارنة بأحدث هواتف أبل الرائدة.

واعتمدت Caviar في تصميم نسخها الخاصة على المواصفات المتداولة، والتي تشمل هيكلًا بسمك يقارب 4.5 ملم، ومعالج Apple A20 Pro، وذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجابايت، وكاميرتين خلفيتين بدقة 48 ميجابكسل. كما أشارت إلى كاميرا أمامية أسفل الشاشة، رغم أن معظم التسريبات ترجح اعتماد كاميرا داخل ثقب في الشاشة.

وتتميز نسختان من المجموعة بهيكل من التيتانيوم المطلي بالذهب عيار 24، بينما يحمل إصدار Gold شعار أبل مصنوعًا بالكامل من الذهب عيار 18. ويستخدم هذا الإصدار ظهرًا من ألياف الكربون، في حين تأتي الإصدارات الثلاثة الأخرى بظهر مغطى بجلد التمساح.

وكما هو معتاد مع هواتف Caviar، فإن استخدام هذه الخامات الفاخرة يؤدي إلى فقدان بعض المزايا، مثل دعم ملحقات MagSafe والشحن اللاسلكي.

وأكدت الشركة أن مجموعة Flagship ستقتصر على 19 وحدة فقط، وقد بدأت بالفعل استقبال الطلبات المسبقة، على أن يتم الإعلان عن الأسعار عند الطلب، فيما لن تبدأ عمليات التسليم قبل الإطلاق الرسمي المتوقع لهاتف آيفون Ultra في سبتمبر.

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