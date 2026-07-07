تكنولوجيا: إطلاق أول محطة إرساء من شركة Keychron تدعم ثلاثة منافذ Thunderbolt 5 وتقنية شحن بقدرة 140W في الأسواق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - دخلت شركة Keychron سوق محطات الإرساء بشكل قوي عبر إطلاق أول جهاز لها يستهدف منافسة الخيارات الرائدة وعالية الأداء في الأسواق مثل منصة Ugreen Maxidok والمعروضة بسعر يبلغ 369 دولار حيث لم تقبل الشركة بأي تنازلات عندما يتعلق الأمر بالميزات أو جودة التصميم الخارجي وتأتي محطة الإرساء بهيكل مصنوع من الألمنيوم عالي الجودة ومقترن ببداد حراري معدني ضخم في الداخل تم تصميمه بعناية لمنع ارتفاع درجة حرارة المكونات الإلكترونية أثناء التشغيل

وتعتبر منظومة التبريد المتطورة هذه ضرورية للغاية نظرا لأن المحطة تعتمد على وحدة طاقة قوية بقدرة 180W تتيح شحن أجهزة الحاسوب المحمولة المتصلة عبر تقنية USB-C Power Delivery بقوة تصل إلى 140W ويضم الجزء الخلفي من الجهاز ثلاثة منافذ متطورة من نوع Thunderbolt 5 ويستخدم أحدها لتوصيل المحطة بجهاز الكمبيوتر بشكل مباشر وتحقق تقنية Thunderbolt 5 نطاق عرض ترددي أقصى يصل إلى 120 Gbit/s مما يتيح للمستخدمين توصيل شاشتين بدقة 8K أو تشغيل أربعة شاشات بدقة 4K في نفس الوقت

وتحتوي اللوحة الخلفية للجهاز أيضا على منفذين من نوع HDMI 2.1 ومنفذين من فئة USB-A بسرعة 10 Gbit/s ومنفذ شبكة سريع فئة 2.5 Gbit/s Ethernet ولتسهيل الوصول السريع وضعت شركة Keychron بقية منافذ الاتصال في الواجهة الأمامية بما في ذلك منفذين من نوع USB-A بسرعة 10 Gbit/s ومنفذ واحد من فئة USB-C بسرعة 10 Gbit/s ومنفذ صوتي بمقاس 3.5 mm لسماعات الرأس وقارئ لبطاقات الذاكرة فئة SD وأيضا microSD وتتوافق محطة الإرساء بشكل كامل مع أجهزة اللابتوب والحواسب المكتبية التي تدعم فقط تقنيات Thunderbolt 4 أو منافذ USB 4 على الرغم من أن ذلك قد يقلل من سرعة ونطاق العرض الترددي لبعض المنافذ

و تتوفر محطة الإرساء المتطورة Keychron Thunderbolt 5 Dock حاليا للشراء الفوري من خلال المتجر الرسمي الإلكتروني لشركة Keychron بسعر يبلغ 349.99 دولار