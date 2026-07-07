تكنولوجيا: شاومي تطلق طابعة صور جديدة بتكلفة اقتصادية وميزات اتصال لاسلكي مباشر في الأسواق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - طرحت شاومي طابعة صور جديدة بتكلفة اقتصادية في أسواق الصين وباتت متاحة حاليا للشراء عبر منصتها الخاصة بالتمويل الجماعي الشهيرة باسم Youpin وتعتبر الطابعة بمثابة ترقية ممتازة لطرازها السابق Mijia Desktop Photo Printer 1S حيث تجلب معها تحسينات رئيسية متطورة على صعيد المكونات الفنية بجانب تقديم تجربة طباعة أكثر كفاءة وسرعة

ومن أبرز التحسينات التي تم تضمينها في جهاز Desktop Photo Printer 2 الجديد هو دعم تقنية الطباعة بالتصعيد الصباغي رباعية الألوان وقامت شاومي بإضافة طبقة مخصصة باللون الأسود فئة K ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة التقنية إلى إنتاج تفاصيل أكثر حدة ودقة متناهية في كافة الصور المطبوعة فضلا عن تحسين كفاءة استهلاك الحبر بشكل ملحوظ نظرا لأن الظلال والعناصر المظلمة الأخرى سيتم التعامل معها عبر قناة اللون الأسود المخصصة

وتقدم طابعة Desktop Photo Printer 2 الجديدة ترقية قوية على مستوى الاتصال اللاسلكي المباشر وبالنظر إلى الجيل السابق 1S فقد كان يتطلب اتصالا عبر شبكات WiFi بينما يأتي الموديل الجديد مدعوما بتقنية Bluetooth 5.2 الحديثة مما يعني قدرته على إنشاء اتصال مباشر وسلس مع أجهزة البث المختلفة وكما أكدت شاومي فإن الطابعة يمكنها الاتصال بالهواتف والأجهزة اللوحية وأجهزة اللابتوب وغيرها من الأجهزة المحمولة

ويمكن للطابعة الجديدة الاتصال بعدة أجهزة مختلفة في نفس الوقت بالإضافة إلى توفير تشكيلة واسعة من القوالب الجاهزة التي يمكن للمستخدمين الاختيار من بينها وأوضاع طباعة متنوعة ودعم كامل لأوراق الطباعة المربعة ومقاسات 4-inch وأيضا 6-inch وبالحديث عن التكلفة ذكرت شاومي أن استخدام أوراق مقاس 4-inch يجعل تكلفة طباعة الورقة الواحدة منخفضة للغاية لتصل إلى نحو CNY 0.99 وهو ما يعادل حوالي $0.15 لكل صورة وتتوفر طابعة الصور الذكية حاليا بسعر يبلغ $103 ولم تشارك الشركة أي تفاصيل رسمية حول موعد الإطلاق العالمي أو توفرها في الأسواق الدولية حتى الآن