تكنولوجيا: الاتحاد الأوروبي يتهم فيسبوك وإنستغرام بانتهاك قانون الخدمات الرقمية بسبب تصميمهما الإدماني

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت المفوضية الأوروبية أنها توصلت مبدئيًا إلى أن ميتا قد انتهكت قانون الخدمات الرقمية (DSA)، بسبب ما وصفته بالتصميم الإدماني في منصتي فيسبوك وإنستغرام.

وركز التحقيق على عدد من الخصائص، أبرزها التمرير اللانهائي (Infinite Scroll)، والتشغيل التلقائي للمحتوى، والإشعارات الفورية، وأنظمة التوصيات شديدة التخصيص، والتي ترى المفوضية أنها تشجع المستخدمين على قضاء وقت أطول داخل المنصتين.

وأوضحت المفوضية أن ميتا لم تقيّم بالشكل الكافي المخاطر التي قد يسببها هذا التصميم على الصحة النفسية والجسدية للمستخدمين، خصوصًا القاصرين والفئات الأكثر عرضة للتأثر.

كما أشارت إلى أن التوصيات المخصصة والتمرير اللانهائي والتشغيل التلقائي تدفع المستخدمين إلى الاستمرار في تصفح المحتوى بشكل شبه تلقائي، ما قد يؤدي إلى عادات استخدام غير صحية وسلوكيات قهرية.

وأضافت المفوضية أن ميتا تجاهلت بيانات تتعلق بالفترة التي يقضيها المراهقون على فيسبوك وإنستغرام ليلًا، إضافة إلى تأثير صيغ المحتوى مثل Reels وStories في زيادة الاستخدام المفرط.

ورأت أيضًا أن أدوات إدارة وقت الاستخدام، بما فيها تلك المفعلة افتراضيًا للمراهقين، يمكن تجاوزها بسهولة ولا تحقق انخفاضًا فعليًا في مدة استخدام المنصتين، كما أن أدوات الرقابة الأبوية تعتمد بدرجة كبيرة على امتلاك أولياء الأمور خبرة تقنية كافية، ما يقلل من فعاليتها.

ولم تعتبر المفوضية أن مركز السلامة (Safety Center)، الذي يوفر نصائح وروابط لمصادر دعم الصحة النفسية، كافيًا للحد من آثار التصميم الإدماني.

وطالبت المفوضية ميتا بإجراء تعديلات على تصميم المنصتين، من بينها تعطيل التمرير اللانهائي والتشغيل التلقائي بشكل افتراضي، وإضافة فواصل زمنية فعالة لتقليل وقت الاستخدام، إلى جانب تعديل خوارزميات التوصية لتصبح أقل اعتمادًا على زيادة التفاعل.

ويحق لميتا الآن تقديم دفاعها قبل صدور القرار النهائي، وفي حال أكدت المفوضية الأوروبية نتائجها، فقد تواجه الشركة غرامة تصل إلى 6% من إجمالي إيراداتها السنوية العالمية.

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