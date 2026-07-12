تكنولوجيا: جوجل تطلق ميزة النسخ الاحتياطي المحلي للمستندات على أندرويد مع خيار تعطيل نسخ رسائل SMS وRCS

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت جوجل طرح إعدادات جديدة على نظام أندرويد تمنح المستخدمين تحكمًا أكبر في النسخ الاحتياطي، وذلك بعد التغييرات الأخيرة التي أجرتها على سياسة حفظ البيانات.

وأصبح بإمكان المستخدمين، من خلال المسار الإعدادات > الحسابات والنسخ الاحتياطي > النسخ الاحتياطي من جوجل > بيانات الأجهزة الأخرى، تفعيل أو إيقاف النسخ الاحتياطي لكل من رسائل SMS وMMS، وسجل المكالمات، وإعدادات الجهاز بشكل مستقل.

وكانت هذه البيانات تُنسخ احتياطيًا تلقائيًا في السابق، إلا أن جوجل أتاحت الآن إمكانية التحكم بها، لتنضم إلى خيارات التحكم الخاصة بالنسخ الاحتياطي للتطبيقات التي أطلقتها مؤخرًا.

وأكدت جوجل أيضًا أن خيار رسائل SMS وMMS يشمل رسائل RCS، رغم أن الاسم الظاهر في الإعدادات لا يوضح ذلك.

وتتوفر هذه الإعدادات الجديدة تدريجيًا مع إصدار 26.25 من Google Play Services.

وفي السياق نفسه، كانت جوجل قد أعلنت هذا الأسبوع أن جميع بيانات النسخ الاحتياطي على أندرويد ستُحتسب ضمن سعة تخزين حساب جوجل، وهو ما سيزيد حجم النسخ الاحتياطية بمعدل يقارب 40 ميجابايت لكل مستخدم.

وفي خطوة أخرى، بدأت الشركة اختبار ميزة جديدة تحمل اسم النسخ الاحتياطي المحلي للمستندات، والتي تتيح حفظ المستندات التي يتم تنزيلها تلقائيًا على Google Drive لضمان الحفاظ عليها وإمكانية الوصول إليها من مختلف الأجهزة.

وعند وصول الميزة، سيظهر قسم جديد باسم Documents داخل صفحة النسخ الاحتياطي، إلى جانب قسمي الصور ومقاطع الفيديو وبيانات الأجهزة الأخرى.

وبعد تفعيل الميزة، سيُنشئ النظام مجلدًا في Google Drive يحمل اسم الجهاز، مع توفير اختصار مباشر للوصول إليه من صفحة النسخ الاحتياطي.

وأوضحت جوجل أن الميزة تدعم ملفات مثل DOC وPPT وXLS وPDF، إضافة إلى بقية أنواع المستندات المخزنة على الجهاز، كما أكدت أن التعديلات التي تُجرى على الملفات في أحد المواقع لن تتم مزامنتها تلقائيًا مع النسخ الأخرى.

وأضافت الشركة أن المستندات تُشفَّر أثناء انتقالها بين الجهاز وخدمات جوجل ومراكز البيانات، كما أن إيقاف الميزة لاحقًا لن يؤدي إلى حذف النسخ الاحتياطية الموجودة مسبقًا على Google Drive.

ويمكن للمستخدم تنفيذ نسخة احتياطية يدويًا لرفع أحدث المستندات، بينما سيستمر النظام أيضًا في إجراء النسخ الاحتياطي التلقائي وفق الجدول اليومي المعتاد.

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