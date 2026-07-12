تكنولوجيا: انسحاب بولستار من السوق الأمريكية يثير مخاوف مالكي سياراتها من انهيار قيمتها

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أثار قرار بولستار الانسحاب من السوق الأمريكية والتوقف عن بيع سياراتها هناك مخاوف واسعة بين مالكي سياراتها ووكلائها، وسط قلق بشأن خدمات ما بعد البيع، والدعم طويل الأمد، وقيمة السيارات عند إعادة بيعها.

وجاء القرار بعد أن رفضت وزارة التجارة الأمريكية منح الشركة تصريحًا لبيع طرازاتها الجديدة بدءًا من موديلات 2027، استنادًا إلى قواعد السيارات المتصلة التي تعتبر وجود مكونات أو برمجيات صينية في السيارات خطرًا على الأمن القومي، خاصة أن مجموعة Geely الصينية تمتلك حصة كبيرة في بولستار.

وأشارت الشركة أيضًا إلى أن عملياتها في الولايات المتحدة لم تكن تحقق أرباحًا، مؤكدة أنها ستركز مستقبلًا على السوق الأوروبية التي تمثل النسبة الأكبر من مبيعاتها.

ورغم تعهد بولستار بالاستمرار في تقديم الضمان وخدمات الصيانة لسيارات Polestar 2 و3 و4، فإن العديد من العملاء أعربوا عن قلقهم من انخفاض قيمة سياراتهم وصعوبة الحصول على قطع الغيار مستقبلًا.

كما أعلنت الشركة أنها ستواصل بيع المخزون الحالي من طرازي Polestar 3 و4 بخصومات كبيرة حتى نفاد الكميات.

ووصف بعض المالكين أنفسهم بأنهم “تحملوا الخسارة”، إذ أكد أحد العملاء أنه اشترى سيارة Polestar 2 مستعملة معتمدة قبل إعلان القرار مباشرة، ليجد قيمتها السوقية تتراجع بشكل مفاجئ دون أي تعويض.

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