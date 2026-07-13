تكنولوجيا: تسريب: قلم Apple Pencil القادم قد يأتي ببطارية قابلة للاستبدال

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تقرير جديد نشره مارك جورمان من Bloomberg أن آبل تستعد لإطلاق إصدارين جديدين من Apple Pencil خلال النصف الأول من عام 2027، بالتزامن مع الجيل المقبل من أجهزة iPad.

ووفقًا للتقرير، سيحمل الإصدار الأول، الذي يُعرف داخليًا بالرمز B582، تحديثات على النسخة الأساسية المزودة بمنفذ USB-C، بينما سيأتي الإصدار الثاني، صاحب الرمز B632، كنسخة محدثة من Apple Pencil Pro.

ورغم أن التوقعات كانت تشير إلى إضافة مزايا جديدة في الإصدار الاحترافي، فإن التقرير يؤكد أن آبل ستركز هذه المرة على سهولة الإصلاح، وليس على تقديم خصائص إدخال جديدة.

ويأتي هذا التوجه استجابةً للوائح الجديدة في الاتحاد الأوروبي، التي تلزم الشركات بتوفير بطاريات سهلة الإزالة والاستبدال في الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية.

وكان موقع iFixit قد منح جميع إصدارات Apple Pencil السابقة تقييمًا متدنيًا من ناحية قابلية الإصلاح، بسبب استحالة استبدال البطارية الداخلية عند تدهور أدائها.

وفي حال اعتمدت آبل هذا التغيير، فسيُعد تحولًا ملحوظًا في تصميم القلم، خاصة بعد أن أجبرتها قوانين الاتحاد الأوروبي سابقًا على التخلي عن منفذ Lightning لصالح USB-C في هواتف iPhone 15.

ولا تقتصر هذه التعديلات على آبل فقط، إذ أعلنت نينتندو أيضًا عن نسخ أوروبية جديدة من Switch 2 وبعض ملحقاته ببطاريات قابلة للاستبدال، التزامًا بالقوانين الأوروبية الجديدة.

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