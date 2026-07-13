تكنولوجيا: Pokémon GO تحتفل بمرور 10 سنوات على إطلاقها بفعاليات ومحتوى جديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - احتفلت Pokémon GO بمرور 10 سنوات على إطلاقها من خلال سلسلة من الفعاليات الخاصة، كان أبرزها تنظيم حدث مباشر في تايمز سكوير بمدينة نيويورك، حيث اجتمع أكثر من 1000 لاعب للمشاركة في مواجهة جماعية ضد Mega Mewtwo Y عبر شاشات تفاعلية ضخمة، قبل أن يُختتم الحدث بعرض موسيقي مفاجئ لثنائي Loud Luxury.

وتزامنت الاحتفالات مع انطلاق فعالية Pokémon GO Fest 2026: Global، والتي أصبحت متاحة مجانًا لجميع اللاعبين هذا العام، بعد أن قررت الشركة إزالة نظام التذاكر المدفوعة لأول مرة بهدف توسيع المشاركة احتفالًا بالذكرى العاشرة.

وتتضمن الفعالية تقديم Super Mega Raid Battles لأول مرة، ما يمنح اللاعبين فرصة الحصول على نسخ Mega Mewtwo، إلى جانب قصة جديدة ضمن مهام Special Research تتمحور حول البوكيمون الأسطوري Zeraora.

وكشفت الشركة أيضًا عن أرقام جديدة تؤكد استمرار نجاح اللعبة، إذ تجاوز عدد اللاعبين منذ إطلاقها في 2016 حاجز 800 مليون لاعب حول العالم، بينما تمكن المستخدمون من اصطياد أكثر من تريليون بوكيمون في أكثر من 150 دولة.

ورغم تراجع الحماس الجماهيري مقارنة بسنوات الإطلاق الأولى، لا تزال اللعبة تحقق أداءً ماليًا قويًا، بعدما تجاوزت إيراداتها مليار دولار خلال عام 2025، مع استمرار وجودها ضمن قائمة أكثر 10 ألعاب جوال تحقيقًا للإيرادات كل عام منذ إطلاقها.

كما يقضي اللاعبون النشطون في المتوسط نحو 45 دقيقة يوميًا داخل اللعبة، في مؤشر على استمرار نجاح تجربة الدمج بين الحركة في العالم الحقيقي وألعاب الهواتف الذكية.

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