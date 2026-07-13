تكنولوجيا: تطبيقات VPN المجانية على أندرويد قد لا توفر الحماية التي تتوقعها

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لا توفر بعض تطبيقات VPN المجانية على نظام أندرويد مستوى الحماية الذي يتوقعه المستخدمون، إذ إن استخدامها يعني نقل الثقة من مزود خدمة الإنترنت إلى الشركة المطورة للتطبيق، وهو ما قد يشكل مشكلة إذا لم تكن تلك التطبيقات موثوقة.

وكشف بحث حديث شمل 281 تطبيق VPN مجانيًا على متجر Google Play أن التطبيقات التي رُصدت بها مشكلات أمنية تجاوز عدد تنزيلاتها 2.4 مليار مرة.

وأظهرت النتائج أن بعض التطبيقات كانت تعرض بيانات المستخدمين للخطر، حيث سمحت بتسرب استعلامات DNS أو حتى حركة الإنترنت بالكامل خارج النفق المشفر، فيما استخدمت تطبيقات أخرى إعدادات تشفير ضعيفة أو قديمة، بل إن بعضها أرسل بيانات تعريف الجهاز إلى خوادم تتبع وإعلانات، رغم ادعائه حماية الخصوصية.

كما تمكن الباحثون من إثبات إمكانية اختراق خمسة تطبيقات عبر شبكات Wi-Fi العامة، بسبب تحميلها ملفات الإعدادات دون تشفير، ما يسمح للمهاجمين بإعادة توجيه اتصال المستخدم إلى خوادم مزيفة.

وينصح الخبراء بالاعتماد على مزودي خدمة معروفين ينشرون تقارير تدقيق أمني مستقلة، وعدم الاكتفاء بعبارات مثل “موثق” أو “لا يحتفظ بالسجلات”، لأنها لا تمثل بالضرورة ضمانًا فعليًا لمستوى الحماية.

المصدر