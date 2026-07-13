تكنولوجيا: Asus تطلق حاسوبًا محمولًا خفيف الوزن بمعالج AMD وشاشة OLED بتردد 120 هرتز

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت Asus الحاسوب المحمول الجديد a14 Air 2026 في السوق الصينية، ويتميز بتصميمه الخفيف والنحيف، إذ يبلغ وزنه 990 جرامًا فقط، بينما لا يتجاوز سُمكه 14.9 ملم.

ويعمل الجهاز بمعالج AMD Ryzen 9 8945H من سلسلة Hawk Point، إلى جانب المعالج الرسومي المدمج Radeon 780M، القادر على تشغيل الألعاب الحديثة بإعدادات رسومية منخفضة.

وزودت أسوس الجهاز بشاشة OLED قياس 14 بوصة بدقة 2880 × 1800 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز، مع سطوع يصل إلى 600 نتس، وتغطية كاملة لمجال الألوان DCI-P3، إضافة إلى اعتماد DisplayHDR True Black 600.

كما يعتمد الحاسوب على نظام تبريد مزدوج المراوح للحفاظ على الأداء مع تقليل الضوضاء، ويضم بطارية بسعة 70 واط، فيما يستطيع المعالج العمل بقدرة تصل إلى 45 واط.

ورغم نحافة الجهاز، فإنه يوفر مجموعة متنوعة من المنافذ، تشمل USB4 وUSB-C ومنفذي USB-A، بالإضافة إلى HDMI 2.1 ومنفذ 3.5 ملم للسماعات.

ويتوفر الجهاز بإصدارين؛ الأول مع 16 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و512 جيجابايت من التخزين، والثاني مع 32 جيجابايت من الذاكرة و1 تيرابايت SSD، كما يدعم توسيع التخزين عبر منفذي M.2.

ولم تكشف أسوس حتى الآن عن موعد طرح الجهاز عالميًا، إلا أنه من المتوقع أن يصل إلى الأسواق الخارجية ضمن سلسلة Zenbook.

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