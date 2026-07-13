تكنولوجيا: ظهور اللمحة الأولى للتصميم الأمامي لجهاز Samsung Galaxy Tab S12+ المنتظر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلقت سلسلة Samsung Galaxy Tab S11 في سبتمبر 2025 وضمت التشكيلة جهاز Galaxy Tab S11 القياسي والمعروض حاليا بسعر 899 دولار وجهاز Galaxy Tab S11 Ultra ومن المتوقع أن تقدم سامسونج هذا العام جهازي Galaxy Tab S12+ و Galaxy Tab S12 Ultra

ووفقا لتقرير فإن رقم الطراز SM X840 يتوافق مع إصدار Wi-Fi من جهاز Galaxy Tab S12+ بينما يرتبط رقم الطراز SM X846N بإصدار 5G المخصص للسوق الكوري وقد حصل كلا الإصدارين الآن على شهادة اعتماد Safety Korea ورغم أن القائمة لا تكشف عن أي مواصفات إلا أنها تقدم نظرة أولى على الجانب الأمامي للجهاز اللوحي

وعلى عكس الشائعات السابقة التي أشارت إلى أن جهاز Samsung Galaxy Tab S12+ سيحتوي على قطع ثقب punch hole للكاميرا الأمامية يبدو أن صورة شهادة الاعتماد تظهر كاميرا مواجهة للأمام مدمجة داخل حافة الشاشة display bezel

أشار تسريب سابق إلى أن الأجهزة اللوحية قد تكون مدعومة بمعالج MediaTek Dimensity 9500 وهي شريحة رائدة ثمانية النواة octa core تعتمد على تقنية تصنيع بدقة 3nm وتشير التسريبات إلى أن جهاز Galaxy Tab S12 Ultra سيتميز بشاشة مقاس 14.6 inch وبطارية بسعة 11600mAh ومن المتوقع أن تطلق سامسونج سلسلة أجهزتها اللوحية الرائدة من الجيل القادم جنبا إلى جنب مع هاتف Galaxy S26 FE في شهر سبتمبر أو اكتوبر من عام 2026