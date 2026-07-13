تكنولوجيا: موتورولا تكشف رسميا عن تفاصيل هاتف جديد بمعالج Snapdragon 8 Gen 5 وشحن لاسلكي مغناطيسي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تضم سلسلة Motorola Edge 70 العديد من الهواتف مثل هاتف Edge 70 القياسي والمعروض حاليا بسعر 529.50 دولار وهاتف Edge 70 Pro وقد أكدت موتورولا الآن تاريخ الإطلاق وبعض الميزات الرئيسية لهاتف Edge 70 Max حيث سينطلق الهاتف الجديد في دولة الهند في يوم 15 في تمام الساعة 12 PM بالتوقيت المحلي

وتأكد تزويد هاتف Motorola Edge 70 Max بمعالج Snapdragon 8 Gen 5 وهي شريحة رائدة وعالية الأداء من شركة Qualcomm تم تصنيعها باستخدام تقنية تصنيع بدقة 3nm وسيتضمن الهاتف ذاكرة عشوائية تصل إلى 12GB من نوع LPDDR5X RAM وغرفة تبريد بخارية بمساحة 5500mm² والجدير بالذكر أن الشركة تدعي أن هاتف Edge 70 Max يمكنه تحقيق نتيجة تتجاوز ثلاثة ملايين نقطة على منصة اختبار الأداء AnTuTu

وسيتضمن هاتف Edge 70 Max شاشة من نوع QHD+ LTPO بمعدل تحديث يبلغ 144Hz ومستوى سطوع ذروة يصل إلى 7000 nits وستقدم الشاشة عمق ألوان 10 bit وتغطية للنطاق اللوني DCI-P3 وطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 7i وتدعي موتورولا أيضا أن نسبة الشاشة إلى الهيكل تبلغ 95.12%

وأكدت موتورولا أن هاتف Edge 70 Max سيأتي ببطارية تبلغ سعتها 7100mAh مع دعم الشحن السلكي بقدرة 90W وسيدعم الجهاز أيضا الشحن اللاسلكي المغناطيسي بقدرة 25W وهي ميزة مفقودة في الهواتف الأخرى ضمن سلسلة Edge 70 وسيستخدم الهاتف إطارا من الألومنيوم ولوحة خلفية من الزجاج ولا تتوفر حاليا أي معلومات بخصوص الأسعار