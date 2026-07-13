تكنولوجيا: لينوفو تطلق حاسوب محمول نحيفا للغاية مع شاشة بمعدل تحديث 120Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - طرحت لينوفو زوجا من أجهزة الحاسوب المحمولة بمعالجات Wildcat Lake في شهر مايو 2026 وأصبح جهاز Xiaoxin Air 13 متاحا الآن للشراء في الصين ويعمل الجهاز بواسطة معالج Intel Core 5 320 وهو خيار متوسط المدى في التشكيلة وتشير اختبارات الأداء الأولية بما في ذلك أحد اختباراتنا إلى أن هذه المعالجات الجديدة تمتلك ما يلزم للاقتراب من معالج Apple A18 Pro الموجود في جهاز MacBook Neo إن لم تتفوق عليه

وقامت الشركة بدمج معالج Wildcat Lake مع ذاكرة عشوائية بسعة 16GB ويحتوي الجهاز على وحدة تخزين من نوع SSD بسعة 512GB ولكن الجزء الجيد هو أنه يمكن ترقية مساحة التخزين بسهولة ويتوفر محرك التخزين Samsung SSD 9100 Pro بسعة 2TB حاليا بسعر 399.99 دولار

ومع ذلك فإن الميزة الكبرى للحاسوب المحمول هي التصميم النحيف والخفيف وتتباهى لينوفو بأن جهاز Xiaoxin Air 13 يزن 1.1kg أو 2.42lbs ويبلغ سمكه 14.3mm النحيف ويحد هذا الهيكل من حجم الشاشة ولكن شاشة IPS بمقاس 13.3 inch يجب أن تكون أكثر من جيدة بما يكفي للإنتاجية والترفيه أثناء التنقل

وبالحديث عن الشاشة يقال إنها تمتلك تغطية بنسبة 100% لنطاق sRGB ومعدل سطوع يبلغ 400 nits ومعدل تحديث قدره 120Hz وتسلط لينوفو الضوء بشكل أكبر على الشاشة المضادة للتوهج anti glare والتي تضمن صورا واضحة وسهلة الرؤية ورغم أن الحاسوب المحمول نحيف إلا أنه يحتوي على عدد جيد من المنافذ ويأتي تكوين المنافذ الخاص به كالتالي منفذي USB Type-C ومنفذي USB Type-A ومنفذ صوت 3.5mm ومنفذ HDMI وفتحة بطاقة MicroSD

ومن بين الميزات الأخرى توجد كاميرا أمامية تدعم التعرف على الوجه عبر الأشعة تحت الحمراء IR ومستشعر ToF ولمسة نهائية معدنية أنيقة وبطارية بقدرة 54.7Wh ويباع التكوين الذي يضم ذاكرة 16GB RAM ومساحة تخزين 512GB بسعر 869 دولار