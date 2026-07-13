تكنولوجيا: هاتف Oppo Find X10 Pro Max يقترب من الإنتاج الضخم بأول منظومة كاميرات Hasselblad بدقة 600 MP

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لا تعد دقة الميجابكسل كل شيء ويعرف معظم الناس ذلك بالطبع ومع ذلك لا يزال المصنعون يفضلون الإعلان عن دقة 200 ميجابكسل في كاميراتهم المقربة والرئيسية وخاصة في ميزات التقريب لكاميرات الهواتف الحديثة حيث يمكن أن تعني زيادة دقة الميجابكسل جودة أفضل وقد اعتدنا بالفعل على المستشعرات المزدوجة بدقة 200 ميجابكسل مثل الموجودة في هاتف Vivo X300 Ultra أو هاتف Oppo Find X9 Ultra ومن المتوقع أيضا أن تمتاز سلسلة Xiaomi 18 بأكملها بمستشعرين بدقة 200 ميجابكسل للكاميرا الواسعة والمقربة بدءا من هذا الخريف

ولكن وجود كاميرا فائقة الاتساع ultra wide angle بدقة 200 ميجابكسل بالإضافة إلى كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل وكاميرا مقربة بدقة 200 ميجابكسل سيكون مستوى جديدا من جنون الميجابكسل ووفقا للتلميحات السابقة من حساب Digital Chat Station فإن مثل هذا الوحش بدقة 600 ميجابكسل قد يتم التخطيط له في كاميرا Hasselblad على هاتف Oppo Find X10 Pro Max هذا الخريف ومؤخرا نشر المسرب الموثوق للغاية تحديثا على منصة Weibo مؤكدا أن أحدث النسخ التجريبية prototypes لا تزال تتميز بإعداد الكاميرا الثلاثي بدقة 200 ميجابكسل على الرغم من أن هذا التكوين لم يتم اعتماده بشكل نهائي للإنتاج الضخم mass production بعد

وإذا قامت أوبو بإطلاق جهاز بهذا الإعداد الثلاثي للكاميرات فمن المرجح أن نرى مستشعرين بدقة 200 ميجابكسل بحجم يبلغ حوالي 1/1.3 بوصة inches لكل منهما للكاميرا الرئيسية والعدسة المقربة بينما سيكون مستشعر الكاميرا فائقة الاتساع ultra wide angle أصغر حجما ولكنه بمقاس 1/1.5 بوصة inches لا يزال أكبر بكثير من المستشعر النموذجي بدقة 50 ميجابكسل المستخدم في الكاميرات فائقة الاتساع ومثال على ذلك فإن مستشعر ISOCELL JN1 الشهير يأتي بمقاس يبلغ حوالي 1/2.76 بوصة inches وهو أصغر بكثير ومع ذلك لا يمكن استبعاد وجود نسخة تجريبية ثانية test version من هاتف Oppo Find X10 Pro Max مجهزة بعدسة كلاسيكية فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل في الوقت الحالي