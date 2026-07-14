تكنولوجيا: المفوضية الأوروبية تتجه لتقييد وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد المفوضية الأوروبية لطرح قواعد جديدة تهدف إلى تقييد وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي في مختلف دول الاتحاد الأوروبي خلال وقت لاحق من هذا العام، وذلك استنادًا إلى توصيات لجنة خبراء كُلفت بدراسة سبل حماية القُصر من المخاطر الرقمية.

وتقترح التوصيات السماح للأطفال دون سن 13 عامًا باستخدام محدود وخاضع للإشراف، مع تخفيف القيود تدريجيًا كلما تقدموا في العمر.

كما أوصت اللجنة بإلزام منصات التواصل بإثبات أنها آمنة للمستخدمين الصغار قبل السماح لهم بالوصول إليها، في خطوة تنقل جانبًا أكبر من مسؤولية الحماية إلى شركات التكنولوجيا بدلًا من أولياء الأمور.

ولا يُعد الاتحاد الأوروبي أول من يتجه إلى هذا المسار، إذ كانت أستراليا أول دولة تطبق حظرًا وطنيًا على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عامًا، بينما أقرت أو تدرس كل من فرنسا واليونان وعدة دول أوروبية أخرى قيودًا مشابهة، كما تناقش دول مثل المملكة المتحدة وكندا إجراءات مماثلة.

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن المقترح سيُكشف عنه بعد فصل الصيف، على أن يُعرض التشريع رسميًا خلال خطاب حالة الاتحاد الأوروبي في شهر سبتمبر.

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