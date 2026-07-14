تكنولوجيا: سامسونج تستعد لرفع أسعار إصلاح الهواتف الذكية في كوريا الجنوبية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رفعت سامسونج أسعار إصلاح الهواتف الذكية في كوريا الجنوبية، في خطوة تعزوها إلى الارتفاع المستمر في تكلفة مكونات التصنيع والمواد الخام.

وبحسب تقرير جديد، ارتفعت أسعار مواد إصلاح الهواتف بنحو 5% في المتوسط، بينما زادت تكلفة مواد إصلاح الأجهزة المنزلية بنسبة 9%.

ويعني ذلك أن متوسط تكلفة إصلاح الهاتف أصبح أعلى بنحو 11 ألف وون كوري، أي ما يعادل حوالي 7.4 دولارات، في حين لم تتغير رسوم العمالة أو الخدمة.

وأوضحت سامسونج أن قطع الغيار تمثل نحو 80% من تكلفة الإصلاح، مؤكدة أن الزيادة جاءت نتيجة ارتفاع أسعار المواد، بينما بقيت أجور الفنيين ورسوم الصيانة دون تغيير.

ويرجع التقرير سبب الزيادة إلى ارتفاع أسعار المواد الخام، مثل النحاس والذهب، نتيجة اضطرابات سلاسل الإمداد والتوترات في منطقة الشرق الأوسط، وليس بسبب ارتفاع أسعار شرائح الذاكرة المستخدمة في تقنيات الذكاء الاصطناعي كما قد يعتقد البعض.

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