تكنولوجيا: سلسلة هواتف Huawei Pura 90s Pro تنطلق بفتحة عدسة متغيرة وطراز Pura 90s Pro Max بمستشعر LOFIC وكاميرا مقربة بدقة 200 MP

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تم الإعلان عن سلسلة Huawei Pura 90 Pro في الصين في ابريل الماضي والآن كشفت هواوي عن النسخ العالمية للهاتفين الرائدين وتظل المواصفات دون تغيير إلى حد كبير وكما هو الحال سابقا اختارت هواوي تصميما لافتا للنظر يتميز بإطار لامع ووحدة كاميرا مثلثة ولوحة خلفية متدرجة الألوان اختياريا

ويستخدم كلا الهاتفين شريحة HiSilicon Kirin 9030S ARM مع ذاكرة عشوائية بسعة 12 GB من نوع RAM ويتميزان بمودم 5G وهو أمر غير معتاد بالنسبة لهواتف هواوي المتاحة عالميا والتي كان عليها سابقا التخلي عن تقنية 5G بسبب العقوبات الأمريكية ورغم أن هواوي تتضمن بطارية بسعة 6000 mAh إلا أن سعتها في الاتحاد الأوروبي تقتصر على 5270 mAh بسبب الجهد المنخفض ويمكن شحن الطراز الأعلى عبر منفذ USB C بقوة 100 W ولاسلكيا بقوة 80 W بينما يقتصر هاتف Pura 90s Pro على قوة 66 W و 50 W على التوالي

ويكمن أكبر اختلافين في الشاشة والكاميرات حيث يأتي هاتف Pura 90s Pro بشاشة بمقاس 6.6 inches مما يجعله أصغر قليلا من هاتف Pura 90s Pro Max الذي يأتي بمقاس 6.9 inches على الرغم من أن كلا الطرازين يتميزان بشاشة LTPO AMOLED بمعدل تحديث 120 Hz وتتضمن Huawei دائما كاميرا رئيسية بدقة 50 megapixel مع مستشعر RYYB بمقاس 1/1.28 inch وفتحة عدسة متغيرة يمكن تعديلها من f/1.4 إلى f/4.0 ولكن مستشعر LOFIC الحديث متاح فقط في الطراز الأكثر تكلفة

ويقدم هاتف Pura 90s Pro أيضا كاميرا فائقة الاتساع بدقة 12.5 MP بفتحة عدسة f/2.2 وكاميرا مقربة telephoto بدقة 50 MP بفتحة عدسة f/2.1 مع وضع التصوير الكلي macro ومعدل تقريب 4x zoom ومن ناحية أخرى يتميز هاتف Pura 90s Pro Max بكاميرا فائقة الاتساع بدقة 40 MP بفتحة عدسة f/2.2 وكاميرا مقربة telephoto بدقة 200 MP بفتحة عدسة f/2.6 مع مستشعر RYYB بمقاس 1/1.28 inch وتقريب بصري بمعدل 4x optical zoom

وبالنسبة للأسعار والتوفر يتوفر هاتف Huawei Pura 90s Pro في ماليزيا بذاكرة عشوائية 12 GB من نوع RAM ومساحة تخزين 256 GB بسعر 909 دولار بينما يكلف هاتف Huawei Pura 90s Pro Max مع ذاكرة عشوائية 12 GB من نوع RAM ومساحة تخزين 512 GB حوالي 1199 دولار ولم تؤكد هواوي بعد مزيدا من التفاصيل المتعلقة بالأسعار والتوفر في بقية أنحاء العالم