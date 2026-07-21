انت الان تتابع خبر ثلاجة للبشر: ابتكار ياباني غير مسبوق لمواجهة الحر... كم بلغ سعره؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأثارت إحدى الشركات ضجةً باختراعها الجديد غير المألوف الذي تصفه بفخر بأنه "ثلاجة للبشر". ويحمل هذا الصندوق المخصص للتبريد اسم " Do Hiemon Box"، وهو عبارة عن كابينة تبريد فردية تُشبه ثلاجة عملاقة، لكنها مصممة لتبريد شيء واحد فقط، وهو جسم الإنسان.

طورت هذا الابتكار شركة "SDRS" اليابانية المتخصصة في أنظمة التبريد وماكينات البيع، بينما تتولى شركة "Trusco Nakayama"، الموردة للمعدات الصناعية، تسويقه، بحسب تقرير لموقع "Japan Today" الإخباري، اطلعت عليه "العربية Business".

واستُلهم تصميم الجهاز من ماكينات البيع المبردة المنتشرة على نطاق واسع في أنحاء اليابان.

يحافظ "Do Hiemon Box" على درجة حرارة داخلية تبلغ 15 درجة مئوية، لذلك يكون باردًا منذ اللحظة التي يدخل فيها الشخص إليه.

وعند الجلوس على المقعد الموجود داخل الجهاز، يندفع هواء مبرد إلى نحو 5 درجات مئوية باتجاه الرأس والرقبة والكتفين والظهر، ليحيط الجسم فورًا بإحساس منعش بالبرودة.وتقول الشركة إن المستخدمين يمكنهم الشعور بانخفاض ملحوظ في درجة الحرارة خلال نحو خمس دقائق، كما أن البقاء داخل الجهاز لمدة تقارب 10 دقائق قد يساعد في تخفيف أعراض الإجهاد الحراري عبر خفض درجة حرارة الجسم بسرعة.ويُعد ذلك مفيدًا بشكل خاص للأشخاص الذين يعملون في البيئات الحارة مثل مواقع البناء والمصانع والمستودعات وأماكن إقامة الفعاليات الخارجية.يوفر الجهاز ثلاثة أوضاع لتدفق الهواء والتبريد، كما يتوقف عن العمل تلقائيًا بعد 20 دقيقة للمساعدة في منع التبريد المفرط، ويستهلك نحو نصف كمية الكهرباء التي يستهلكها جهاز تكييف موضعي تقليدي.ولا يتطلب الجهاز أي أعمال تركيب، ويمكن استخدامه في الأماكن الداخلية والخارجية، كما أنه مزود بعجلات تتيح نقله بسهولة إلى المكان المطلوب.وأصبح جهاز "Do Hiemon Box" متاحًا الآن للبيع في اليابان عبر موزعي المعدات الصناعية، ويبلغ سعر الطراز القياسي 1.5 مليون ين (9,238 دولارًا أميركيًا)، بالإضافة إلى الضريبة.وعلى الرغم من أنه موجه حاليًا في المقام الأول إلى الشركات والمؤسسات وليس للمستخدمين المنزليين، فإنه إذا استمرت درجات حرارة الصيف في اليابان في الارتفاع، فقد تصبح "ثلاجة البشر" مشهدًا مألوفًا في الأماكن العامة، وربما تصبح يومًا ما شائعة بقدر شيوع ماكينات البيع اليابانية.