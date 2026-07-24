لعبة Runescape Dragonwilds تبيع 1.3 مليون نسخة بمرحلة الدخول المبكر

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الدمام في الجمعة 24 يوليو 2026 12:28 مساءً كتب شريف احمد - أعلن المدير التنفيذي لفريق التطوير Jagex خلال مقابلة جديدة له، أنّ لعبة الأر بي جي الجماعية Runescape Dragonwilds قد كسرت حاجز الـ1.3 مليون نسخة مباعة منذ إطلاق نسخة الدخول المبكّر في أبريل من العام الماضي.عبر فريق التطوير عن سعادته بأداء اللعبة التجاري، مع الإشارة إلى أنّ نسبة جيدة من المبيعات قادمة من جنوب شرق آسيا مع مبيعات جيدة في اليابان وتشكيل المبيعات في الصين لما نسبته 41% من مبيعات أسبوع الإطلاق.والنسخة الكاملة من اللعبة تصدر في سبتمبر القادم.