انت الان تتابع خبر خلل في إنستغرام يتسبب بحذف عشرات الحسابات.. ما القصة؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأوضح المركز في بيان، أن السبب وراء حذف وتعطيل الحسابات يعود إلى خلل في أنظمة الذكاء الاصطناعي التابعة للمنصة، إذ تتخذ هذه الأنظمة قرارات سريعة بحظر أو إلغاء الحسابات استناداً إلى بلاغات كيدية أو وهمية دون مراجعة بشرية كافية، على الرغم من أن العديد من الحسابات المتضررة لم ترتكب أي مخالفة لشروط الاستخدام.



وطالب مركز الإعلام الرقمي شركة "ميتا" -المالكة لمنصة إنستغرام- بالتدخل العاجل لمعالجة هذا الخلل الفني، وإعادة الحسابات المتضررة إلى أصحابها في أسرع وقت ممكن.