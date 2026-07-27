علوم وتكنولوجيا

خلل في إنستغرام يتسبب بحذف عشرات الحسابات.. ما القصة؟

0 نشر
0 تبليغ

خلل في إنستغرام يتسبب بحذف عشرات الحسابات.. ما القصة؟

انت الان تتابع خبر خلل في إنستغرام يتسبب بحذف عشرات الحسابات.. ما القصة؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأوضح المركز في بيان، أن السبب وراء حذف وتعطيل الحسابات يعود إلى خلل في أنظمة الذكاء الاصطناعي التابعة للمنصة، إذ تتخذ هذه الأنظمة قرارات سريعة بحظر أو إلغاء الحسابات استناداً إلى بلاغات كيدية أو وهمية دون مراجعة بشرية كافية، على الرغم من أن العديد من الحسابات المتضررة لم ترتكب أي مخالفة لشروط الاستخدام.

وطالب مركز الإعلام الرقمي شركة "ميتا" -المالكة لمنصة إنستغرام- بالتدخل العاجل لمعالجة هذا الخلل الفني، وإعادة الحسابات المتضررة إلى أصحابها في أسرع وقت ممكن.
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا