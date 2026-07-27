انت الان تتابع خبر 6 طرق آمنة وفعالة لتبريد هاتفك بسرعة عند ارتفاع حرارته والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - يُعد ارتفاع حرارة الهواتف الذكية مشكلة أكثر شيوعًا مما يعتقده كثيرون، ورغم أننا غالبًا ما نتجاهلها، فإنها قد تؤثر في أداء الهاتف وعمر البطارية، بل وحتى في سلامة الجهاز.

وفيما يلي دليل مفصل لأفضل الطرق لتبريد الهاتف بسرعة، مع شرح الأخطاء التي يجب تجنبها في عملية تبريد الجهاز، بحسب تقرير لموقع "AndroidAyuda" المتخصص في أخبار التكنولوجيا والهواتف الذكية، اطلعت عليه "العربية Business".



إذا لاحظت أن هاتفك الذكي أصبح أكثر سخونة من المعتاد، فإن أهم ما يجب عليك فعله هو التصرف بسرعة واتباع بعض الخطوات البسيطة. وتُعد هذه الإجراءات الأولية أساسية لخفض درجة الحرارة دون التسبب في أي ضرر للجهاز.1- أوقف تشغيل الهاتف لبضع دقائق. تُعد هذه الطريقة الأكثر فعالية وأمانًا لمنع استمرار ارتفاع الحرارة.وعند إيقاف تشغيل الجهاز، يتوقف المعالج المركزي، ومعالج الرسومات، وخدمات الشبكة، والتطبيقات عن العمل. وإذا لم تتمكن من إيقاف تشغيل الهاتف بالكامل، فضعه على الأقل في وضع الطيران أو فعّل وضع عدم الإزعاج وأطفئ الشاشة.2- أغلق جميع التطبيقات والنوافذ المفتوحة.

فكثيرًا ما يبدو الهاتف غير مستخدم، بينما تواصل عدة تطبيقات العمل في الخلفية. أغلق الألعاب، وتطبيقات التواصل الاجتماعي، والفيديو، والتصفح، والتحرير، وكذلك تطبيق الكاميرا الذي قد يفرض ضغطًا على المعالج.

3- افصل الهاتف عن الشاحن فورًا.

فشحن الهاتف وهو ساخن بالفعل لن يؤدي إلا إلى تفاقم المشكلة، خاصة عند استخدام الشحن السريع أو الشحن اللاسلكي. وإذا كان الهاتف موضوعًا على الشاحن، فافصل الجهاز عن الشاحن واتركهما يبردان.

4- أزل الجراب وجميع الملحقات. فالجرابات السميكة، والجرابات القابلة للطي، والحوامل اللاصقة تحتفظ بالحرارة.

ويساعد نزعها على تبديد حرارة الهاتف بسرعة أكبر. وينطبق الأمر نفسه على سماعات الرأس السلكية إذا كانت تضغط على الهاتف.

5- ضع الهاتف على سطح بارد وجاف بعيدًا عن أشعة الشمس.

فطاولة في الظل، أو سطح رخامي أو خزفي، أو حتى الأرضية إذا لم تكن رطبة، تساعد على نقل الحرارة بعيدًا عن الهاتف. وتجنب وضعه على الأسطح اللينة مثل السرير أو الأريكة، لأنها تحتفظ بالحرارة وتعيق التهوية.

6- خفّض سطوع الشاشة إلى الحد الأدنى.

وإذا كنت بحاجة إلى مواصلة استخدام الهاتف، فاخفض السطوع قدر الإمكان، وأوقف السطوع التلقائي. فهذا يقلل استهلاك البطارية ويساعد الجهاز على التبريد بسرعة أكبر.

ومن الضروري جدًا عدم الوقوع في إغراء وضع الهاتف داخل الثلاجة أو المجمد أو تحت الماء الجاري. فالتغيرات الحادة في درجات الحرارة تؤدي إلى تكاثف سريع للرطوبة داخل الجهاز، ما قد يتسبب في تلف اللوحة الإلكترونية، والموصلات، والبطارية على وجه الخصوص.

وإذا لاحظت أي روائح غير طبيعية، أو دخان، أو انتفاخًا في البطارية، أو أي علامات تلف، فأوقف تشغيل الهاتف فورًا وخذه إلى مركز صيانة معتمد، ولا تحاول فتحه بنفسك.

نصائح إضافية للحفاظ على برودة الهاتف

إلى جانب خطوات الطوارئ الأولية، هناك عدد من الطرق التي يوصي بها الخبراء لخفض حرارة الهاتف خلال دقائق. وفيما يلي أكثرها فعالية، إذ تجمع بين الأساليب التقليدية والنصائح التي يعتمدها المستخدمون الأكثر خبرة.

1- امنح الهاتف وقتًا كافيًا للراحة

في بعض الأحيان، يكون التحلي بالصبر هو الحل الأفضل.

فحتى إذا لم يعد الهاتف ساخنًا من الخارج، فقد تظل درجة الحرارة مرتفعة داخليًا، خاصة في البطارية والمعالج.

ولا تُشغّل الألعاب الثقيلة أو تطبيقات الفيديو عالية الدقة أو تستخدم الكاميرا لتسجيل مقاطع طويلة حتى يصبح الهاتف باردًا بالكامل عند لمسه. فإعطاء الجهاز وقتًا كافيًا للراحة يساعد على تجنب دورات التسخين والتبريد المتكررة، التي تُعد ضارة بالبطارية.

2- استخدم مراوح محمولة أو ملحقات مخصصة للتبريد

إذا كنت تلعب الألعاب كثيرًا أو تستخدم تطبيقات تستهلك موارد كبيرة، فهناك مراوح USB محمولة، وجرابات مزودة بتبريد نشط، وحوامل مهواة للهواتف الذكية.

وتُثبت هذه الملحقات عادة على الجهة الخلفية للهاتف، وتساعد على طرد الحرارة من المنطقة التي ترتفع فيها حرارة المعالج.

وتتصل بعض الطرز عبر كابل USB بمصدر طاقة خارجي أو ببطارية محمولة، بينما يستخدم بعضها اتصالًا مغناطيسيًا مع الهواتف المتوافقة. وتكون مفيدة بشكل خاص إذا كنت تستخدم الهاتف للألعاب أو البث المباشر أو تسجيل الفيديو لفترات طويلة.

ومع ذلك، إذا كانت المروحة تستمد طاقتها من الهاتف نفسه، فإنها ستؤدي إلى استهلاك جزء من البطارية وإنتاج قدر إضافي من الحرارة، لذلك يُفضل توصيلها بمصدر طاقة منفصل.

