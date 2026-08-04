إطلاق برنامج "خبراء التشفير للدراسات العليا".. الشروط ورابط التقديم

كيفية الالتحاق بالبرنامج

برنامج "خبراء التشفير للدراسات العليا"

الأمن السيبراني في السعودية

الدمام في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 12:29 صباحاً كتب شريف احمد - أطلقت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني برنامج "خبراء التشفير للدراسات العليا"، لاستقطاب وتمكين القدرات الوطنية الواعدة في مجال التشفير.يأتي ذلك ضمن مسارات برنامج الابتعاث الخارجي في الأمن السيبراني لدرجتي الماجستير والدكتوراه بالتعاون مع وزارة التعليم، وفي إطار الأهداف الاستراتيجية للهيئة في تنمية قطاع الأمن السيبراني ورأس المال البشري.ودعت الهيئة الراغبين في الالتحاق بالبرنامج ممن تنطبق عليهم الشروط إلى التسجيل فيه ابتداءً من اليوم الاثنين 20 صفر 1448هـ الموافق 3 أغسطس 2026م، وذلك عبر موقعها الإلكتروني www.nca.gov.sa.وأوضحت أن البرنامج يهدف إلى بناء الكوادر الوطنية المتخصصة في مجال التشفير الذي يعد أحد أبرز المجالات الواعدة في الأمن السيبراني، وتعزيز جاهزيتها لدعم الاحتياج الوطني في هذا المجال، بما يسهم في تعزيز الأمن السيبراني على المستوى الوطني.وبينت أن البرنامج يستهدف المتميزين الحاصلين على درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الأمن السيبراني، الرياضيات، علوم الحاسب، الهندسة الكهربائية، والتخصصات ذات العلاقة في مجال التشفير).ويقدم برنامج "خبراء التشفير للدراسات العليا" عددًا من المزايا الداعمة للمبتعثين منها توفير مسار مهني مبتدئ بالتوظيف لدى مجموعة من الجهات في المملكة، والابتعاث إلى أبرز الجامعات العالمية المتميزة في تقديم برامج متخصصة في مجال التشفير، وإتاحة منح بحثية في مجالات الأمن السيبراني.فضلًا عن تقديم البرامج المساندة التي تركز على تنمية المهارات العملية للمبتعثين، بما يعزز دعم التوجهات الوطنية في مسيرة الأمن السيبراني.وتعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حماية للمصالح الحيوية والبنى التحتية للدولة وأمنها الوطني.إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، وبناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني، والمشاركة في إعداد البرامج التعليمية والتدريبية الخاصة بها.