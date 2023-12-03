تراند اليوم : أحدث أسعار الأجهزة الكهربائية في كارفور خلال شهر ديسمبر الحق اشتري قبل الزيادات الجديدة

مع توارد الكثير من الأخبار حول زيادة وشيكة في أسعار الأجهزة الكهربائية خلال الأيام المقبلة تبقى كارفور هي الاختيار الأمثل للشراء، وخاصة مع عروضها الحالية والتي تستمر حتى يوم 5 ديسمبر والتي بها تخفيضات تصل ل 50%، حيث من المنتظر ارتفاع يصل من 15 إلى 20% في الاسعار طبقا لتصريحات أعضاء في الغرفة التجارية، وقد برر بعض التجار الزيادة الحالية بارتفاع سعر الدولار بشكل كبير في السوق السوداء ليتخطى حاجز ال 50جنية لأول مرة في التاريخ، لذا مع تطبيق الزيادة الجديدة سترتفع الاسعار بشكل كبير ليبدأ التجار في عمل عروض وهمية خلال تخفيضات رأس السنة.

أسعار الأجهزة الكهربائية الكبيرة والشاشات في كارفور

كارفور تتيح آخر فرصة للمصريين لشراء الأجهزة الكهربائية المختلفة مثل الثلاجات والغسالات والبوتاجازات والسخانات والتكيفات وأجهزة الفريزر والشاشات، بأسعار تقترب من سعر المصنع مع تواجد أنظمة تقسيط مختلفة حتى 12 شهر بدون فوائد أو مصاريف ادارية، اشتري كل ما ينقصك من منتجات قبل ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية خلال أيام، ومن أهم عروض اليوم:

سعر شاشة جاك 32 بوصة بسعر 3999 جنية

سعر شاشة جاك 43 بوصة بسعر 7099 جنية

سعر شاشة جاك 43 بوصة سمارت + اندرويد بسعر 7888 جنية

سعر شاشة ال جي 55 بوصة سمارت بسعر 18499 جنية

سعر غسالة أوتوماتيك وايت بوينت تحميل أمامي 6 كجم يساوي 14999 جنية

سعر ثلاجة يونيون اير حجم 370 لتر يساوي 18999 جنية

سعر ثلاجة شارب 450 لتر يساوي 28999 جنية

سعر سخان الومبيك اليكتريك 50 لتر يساوي 3275 جنية

سعر تكييف يونيون اير 1.5 حصان بارد يساوي 17999 جنية

أسعار الأجهزة الكهربائية الصغيرة في كارفور خلال شهر ديسمبر

باقي يومين على انتهاء العروض وارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية في الأسواق، لذا اغتنم الفرصة واذهب اليوم لتسوق كل ما ينقص بيتك من أجهزة بأقل سعر ووفر الكثير من الأموال، كما تتوافر العروض على موقع وتطبيق كارفور للتسوق الالكتروني لتصلك المنتجات حتى باب بيتك، واليكم أهم عروض كارفور على الأجهزة الكهربائية الصغيرة:

سعر فرن فريش 48 لتر يساوي 1969 جنية

سعر مبرد مياه جاك 2 حنفية يساوي 3399 جنية

سعر مايكروويف جاك 25 لتر يساوي 2999 جنية

سعر قلاية كهربائية بدون زيت تيفال يساوي 4599 جنية

سعر غلاية مياه ماي تشويس 2.2 لتر يساوي 399 جنية

سعر خلاط مولونيكس 1.7 لتر يساوي 919 جنية

سعر عجان سمارت 5 لتر يساوي 3999 جنية

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