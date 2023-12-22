تراند اليوم : فوائد تناول حمص الشام.. طرق سهلة لتصنيع مشروب الشتاء في المنزل

الرياض - أميرة القحطاني - الكثير يبحث عن مشروبات وأطعمة تساعدهم على التدفئة خلال فصل الشتاء، ومن أهم هذه المشروبات “حمص الشا” فهو المشروب الأكثر شهرة ويحبه الكثير من الأشخاص في الليلي الباردة حتى يشعرون بالدفء، حيث أنه يحتوي على سعرات حرارية بالإضافة إلى الفيتامينات العديدة، واليوم سنتعرف على أهم فوائد تناول حمص الشام وطريقة إعداه في المنزل.

فوائد حمص الشام

كشفت أحدى استشاريين التغذية العلاجية عن أهم فوائد حمص الشام على الصحة العامة عند تناوله في فصل الشتاء ومن أهمها كالتالي:

يعزز حمص الشام إنتاج الطاقة لما يحتوي من كربوهيدات معقدة.

يشعر الإنسان بالشبع عند تناوله في الشتاء.

كما أن حمص الشام ذات سعرات حرارية قليلة لأنه لا يحتوي على أي دهون.

يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية الكثير ومن أبرزها الفيتامينات والبروتين والكربوهيدات والكالسيوم والحديد وحمض الفوليك والماغنسيوم.

كما أنه يساعد على بناء خلايا الجسم لأنه غني بالبروتينات.

حمص الشام يحتوي على الألياف التي تعد مناسبة لمن يتبع نظام غذائي صحي.

كما أنه مفيد للحامل والجنين لأنه يحتوي على الكالسيوم.

ويساعد على تحسين عملية الهضم ويعالج الإمساك.

طريقة عمل حمص الشام

يمكنك عمل حمص الشام في المنزل مثل المحلات من خلال المكونات التالية:

ربع كيلو حمص الشام.

حبة طماطم.

3 معلقة صلصة طماطم.

ثوم مفروم.

حبة بصلة.

ملح على حسب الرغبة.

فلفل أسود.

كمون.

كزبرة.

شطة.

عصير ليمون

طريقة التحضير