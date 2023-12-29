تراند اليوم : تردد قناة كرتون نتورك بالعربية CN Arabia على النايل سات وعرب سات 2024

الرياض - أميرة القحطاني - تردد قناة كرتون نتورك بالعربية CN Arabia على النايل سات وعرب سات، التي بات البحث عليها مستمر منذ إعلان التحديث الجديد للقناة الذي تم الإنتهاء منه منذ ساعات قليلة، ليصبح لقناة CN بالعربية تردد جديد متاح على النايل سات وعرب سات، تتميز القناة بتقديم مسابقات مخصصة للأطفال، تهدف إلي تزويد الأطفال بالمعلومات والعقلية، كما يحتوي القناة على فقرات تخاطب العقل وبرامج ترفيهية للأطفال من سن عام إلي 6 اعوام.

تمثل القناة بالنسبة للعديد من الفئات العمرية مكانة كبيرة جداً نظرا لما تحتويه من فقرات وبرامج أكثر من رائعة من بين هذه الفقرات والبرامج مسلسلات الانيمشن والمسلسلات المدبلجة باللغة العربية بالإضافة إلى مسلسل كلارنس، العم جدو، عالم غامبول، وغيرها من المسلسلات والبرامج المميزة التي تعرض بشكل يومي على القناة، نوضحها إليكم عبر موقعكم الإلكتروني مصر فايف.

تردد قناة كرتون نتورك بالعربية CN Arabia على النايل سات وعرب سات 2024

دائما ما يجري البحث من قبل الأسر العربية على القنوات الفضائية المخصصة للأطفال التي تقدم محتوي يليق يحترم عقل الطفل ويزيد من نموه العقلي عبر فقرات تعليم اللغة وتعليم الكتابة والأرقام والحروف بطريقة سهلة، كما تساعد الأطفال في الإبداع والابتكار، لذا تتصدر القناة محركات البحث منذ بداية التحديث الجديد للقناة، قد تجد أن القناة تقع دائما في منافسة كبيرة مع قناة طيور الجنة التي تخدم الأسر العربية في التربية، وكما ذكرنا أنه يوجد قنوات متعدده للأطفال أهمها تردد قناة توم وجيري.



يذكر أن مجموعة قنوات CN بالعربية انطلقت فى ساحة القنوات الفضائية بداية من عام 1992، وكانت من أوائل القنوات الفضائية المخصصة للأطفال، حيث يتابعها الملايين حول العالم، نظراً لتنوع البرامج والفقرات التي يتم إذاعتها على القناة.

إستقبل تردد Cartoon network cn Arabia

يمكنكم إستقبال إشارة بث قناة Cn Arabia على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات بعد التحديث الجديد، ومشاهدة البرامج والفقرات المتميزة مثل (كرتون ماشا والدب، الحلبه غامبول، الأبطال المقنعون، مغامرات منصور، كرتون مستر بن، توم وجيري، فتيات القوة، كرتون العم جدو) وغيره من الفقرات والبرامج التي دائما ما ينتظرها الملايين من الأطفال والشباب وعادة ما ينتظرها كبار السن أيضاً نظرا لما توفره القناة من برامج ذات جودة عالية، لهذا يمكنكم إستقبال إشارة البث المباشر للقناة من خلال التالي:

التردد: 12226.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد CN بالعربية على العرب سات

يمكنكم إستقبال تردد قناة كرتون نتورك بالعربية أو ما يسمي CN على القمر الصناعي عرب سات عن طريق إتباع تنزيل البيانات التالية:

القمر الصناعي: عرب سات.



التردد: 11747.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

ذكرنا لكم في وقت سابق تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك ابوظبي والتي هي من افضل القنوات الفضائية العربية في العصر الحديث.

طريقة تنزيل تردد قناة كرتون نتورك

يمكنك تحميل التردد الجديد لقنوات كرتون نتورك بالعربية عن طريق إتباع الخطوات التالية:

الدخول على قائمة الجهاز.

النقر على زر موافق.

الدخول إلى الخيارات.

التثبيت اليدوي.

إضغط إضافة تردد.

سجل بيانات التردد.

لحظات حتي يتم إضافة القناة.

ستجد القناة موجودة في نهاية قائمة الترددات.

قائمة برامج قناة كرتون نتورك بالعربية

تقدم قناة cn بالعربية أو كرتون نتورك عدة برامج وفقرات متميزة يمكنكم مشاهدتها على القناة طوال اليوم 24 ساعة، حيث تعد أبرز هذه البرامج والفقرات التي يمكنكم متابعتها التالي:

برنامج ألف ليلة وليلة.

باتمان.

فرسان قرية بيرك.

جيلي ستون.

خلف حائط الحديقة .

الدبية الثلاثية.

فضلاً عن برامج أخري تقدمها القناة وصلنا إلي ختام توضيح تردد قناة كرتون نتورك بالعربية CN Arabia على النايل سات وعرب سات.