تراند اليوم : كيفية شحن جواهر فري فاير free fire مجانا في 3 دقائق بطريقة مضمونة

الرياض - أميرة القحطاني - كيفية شحن جواهر فري فاير free fire مجانا، في دقائق معدودة من خلال طرق بسيطة ومضمونة لا تعرض حساباتكم إلي الإيقاف، فالكل يعلم انه انتشر مع مطلع العام الجديد الكثير من المواقع والتطبيقات التي تدعي أنها توفر لكم جواهر فري فاير وللأسف لا تتمكن من أجراء الشحن من خلالهم، فلهذا سنذكركم في هذا المقال عبر موقعكم مصر فايف بطرق بسيطة مضمونة بنسبة 100% تستطيع من خلالها الحصول علي الألف من الجواهر المجانية free fire، كما نقدم لهؤلاء الشباب الجدد طريقة تحميل لعبة فري فاير بخطوات بسيطة، كل ما عليكم هو قراءة كل فقرة من فقرات المقال بعناية شديدة، واذا واجهكم أي أسئلة حول عملية الشحن ضع سوالك اسفل المقال في التعليقات وسنجيب عليه علي مدار الساعة على كافة التعليقات.

كيفية شحن جواهر فري فاير free fire مجانا 2023

تبدأ لعبة فري فاير تلك اللعبة الإلكترونية التي شغلت عقول الكثير من الشباب في الوطن العربي بل وفي العالم اجمع والتي أصبحت حديث الملايين والتي تجاوز عدد ما قاموا بتحميل هذه اللعبة خلال السنوات الماضية ما يقرب من نصف مليار شخص حول العالم، في بداية تحميل وتنصيب اللعبة تجد لاعب ينزل من طائرة جوية علي جزيرة ممتلئ بالأشجار والأماكن السكنية، ويكون اللاعب اعزل من جميع الأسلحة، فيجب بسرعة وقت نزول اللاعب علي الأرض أن تختبئ بسرعة خلف احد المباني أو الأشجار حتي يستعد لتسليح نفسة.

لكي يتمكن اللاعب من أتمام عملية التسليح يجب علية أولا أن يقوم بشراء الأسلحة free fire تعد العملة التي يتم بها الشراء في هذه اللعبة هي جواهر فري فاير، ولكي يتمكن اللاعب من الحصول علي جواهر فري فاير يجب عليه أن يتم شراءها فمن بين عمليات الشراء المدفوعة يوجد طريقة مجانية للحصول علي جواهر فري فاير والتي سنوضحها إليكم في الفقرة التالية.



طريقة شحن جواهر فري فاير

لكي تتمكن من الحصول على الجواهر المجانية free fire يجب عليك في البداية أن تقوم بتحويل متجر جوجل بلاي الخاص بك من العربي إلي الأمريكي من خلال الدخول علي هاتفك والضغط على الضبط ثم إتباع الخطوات الضغط على الثلاث شرط في متجر جوجل بلاي، واختيار طرق الدفع، منها إضافة بطاقة ائتمان والتي يمكنك تحديدها جوجل وتسجيل أي 16 رقم من خلال إنهاء إجراءات تحويل المتجر، يمكنك الآن تحميل العديد من التطبيقات الجديدة التي توفر إليك شحن جواهر فري فاير مجانا والتي يتم عبر الحصول على نقاط يمكنك استبدالها إلي جواهر، تستطيع الحصول على النقاط بعد تحميل اكبر عدد من التطبيقات وحذفها من جديد ثم معاودة التحميل مرة أخرى.

موقع شحن فري فاير

يستطيع اللاعبون الدخول علي موقع free fire شوب تو جيم وتسجيل رقم الأيدي وكتابة اسم الدولة وقيمة الجواهر وجراء عمليات الشحن، تعد هذه العملية هي ألأضمن في عمليات الشحن، وتتيح هذه العملية إتمام عمليات الشحن عبر الهاتف الخاص بك فقط بعد تحديد طرق الدفع أثناء أجراء هذه الخطوات، تتم نقل هذه الجواهر إلى حسابك عر id بعد ثواني معدودة من إنهاء عملية الشحن.

كما يمكنك عبر استخدام تطبيق win diamonds الذي لا يتطلب منك سوي تحميل التطبيق ومشاهدة الإعلانات، وكذلك تطبيق diamond calculator، والعديد من التطبيقات المتاحة في المتجر للحصول على الجواهر.

رابط شحن free fire مجانا

لا تتوقف عمليات البحث عن شحن لعبة جرينا فري فاير بالطرق المجانية المضمونة إلا أن رابط الشحن المباشر للعبة يتطلب منك اتباع بعض التعليمات، مثل الدخول على رابط موقع Oonoo ثم إختيار الطريقة الصحيحة لإنهاء عملية الشحن، فمن بين المتاح في الطرق تجميع النقاط عن طريق تحميل التطبيقات، لهذا يجب أن تقوم بتحميل عدد كبير من التطبيقات وتجميع النقاط وتبديلها إلي جواهر فري فاير مجانا.

أسرار الفوز في لعبة فري فاير

يبحث اللاعبون عن الطرق السهلة للفوز في اللعبة، حيث تعد أهم الطرق التي تساعدك في الفوز هي عملية التحصين الجيد من القتال، عن طريق إختيار الأماكن المناسبة للاختباء وخاصة عند حالة السقوط من الطائرة، حيث يجب عليك عدم التسرع عند عملية السقوط، وعدم ركب المركبات المكشوفة بكثرة لعدم التعرض للإصابة بالطلقات النارية.

أفضل أسلحة فري فاير

تعد أهم وأفضل الأسلحة المستخدمة في لعبة قارينا فري فاير هي (سلاح البندقية awm، وسلاح ak، سلاح groza، مدفع sks، سلاح famas، سلاح m41a1، سلاح m60)، يمكنكم استخدم تلك الأسلحة والتي تمثل 99% من قوة اللعبة، فمنهم سريع الطلقات النارية ومنهم طويل المدي، بالإضافة إلي سرعة الطلقات.

شحن لعبة فري فاير 2023

هناك آلية عديدة لشحن لعبة free fire يمكنكم اتباعها كي تتمكن من الحصول على الجواهر الكثيرة، أهم هذه الطرق الشحن من الموقع الرسمي الذي يمنحك آلاف الجواهر عبر الكثير من العروض، فهناك عروض تمنحك جواهر كثيرة مجانية، لذا عليك الدخول على موقع شحن جواهر فري فاير وتحديد فئة الشحن وعدد الجواهر ومن ثم اختيار طرق الدفع.

شحن جواهر فري فاير عن طريق فودافون كاش

يمكنك عزيزي القارئ شحن لعبة قارينا فري فاير عن طريق وسائل الإتصال، فمن أبرز الشركات التي توفر إليك خدمة الشحن بخطوات بسيطة هي شركة فودافون، فلكي تتمكن من إبرام عملية الشحن القيام بإتباع الخطوات التالية:

القيام بالاتصال *9*1000#.

سجل قيمة الشحن التي تقوم بدفعها.

سجل الرقم السري.

الدخول الى لعبة فري فاير وتحديد عدد الجواهر.

لحظات وتظهر لك عدد الجواهر التي دخلت حسابك.

أسعار جواهر فري فاير بالمصري

يمكنكم الحصول على جواهر فري فاير بالجنية المصري بالاسعار التالية:

عند شراء مائة جوهرة تدفع 17.11 جنية مصري وتحصل على هدية 10 جواهر.

شراء 210 جوهرة تحصل على 21 جوهرة هدية مقابل سداد رسوم قدرها 33.57 جنية مصري.

عند شراء 530 جوهرة تحصل على بونوص 53 جوهرة مقابل دفع رسوم قدرها 83 جنية مصري.

شراء 1080 جوهرة تحصل على هدية 108 جوهرة مقابل 167.86 جنية مصري.

تطبيق شحن جواهر فري فاير 2023

تستطيع عزيزي اللاعب الحصول على جواهر متعددة من خلال تطبيق opinion rewards المجاني الموجود على متجر Google play، تتم هذه العملية عن طريق جمع النقاط من الاستبيانات ومشاهدة الاعلانات، وتنزيل عدد من البرامج والصعود في بعض الألعاب لمستويات معينة.

يأتي التطبيق الثاني من التطبيقات المميزة في عمليات شن جواهر فري فاير تطبيق AppNana حيث يعد هذا التطبيق من أهم التطبيقات المميزة الموجودة في متجر جوجل بلاي.

رابط تحميل لعبة قارينا فري فاير 2023

اصبحنا في عصر الألعاب الإلكترونية خاصة الألعاب النارية التي يتصارع فيها اللاعبون من أجل البقاء، أبرز هذه الألعاب (ببجي، فري فاير، فورت نايت)، يمكنك تحميل هذه الألعاب على هاتف المحمول من خلال متجر جوجل بلاي أو من خلال متجر ابل ستور، عند الدخول على المتجر الالكتروني ما جوالك اكتب اسم اللعبة ثم اضغط بحث، بعد التحميل اضغط على تثبيت اللعبة.

البرامج المجانية في شحن الألعاب الإلكترونية قد لا تأتي ثمارها بسرعة ولكنها تحتاج إلى الكثير من الوقت، لهذا قد يمل العديد من اللاعبين من صعوبة الشحن المجاني، لهذا فعليكم بالطرق السريعة في الشحن مثل طريقة شحن فري فاير من موقع شوب تو جيم أحد أهم مواقع شحن اللعبة، والذي يتميز بتوفير عدد كبير من الجواهر المجانية مع عمليات الشحن.

في الختام نستعد للرد علي جميع التعليقات والاستفسارات اسفل مقالنا هذا شحن جواهر فري فاير free fire مجانا في 3 دقائق.

