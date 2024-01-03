تراند اليوم : تعرف كيف يمكنك تناول أوراق الكاري لإنقاص الوزن

الرياض - أميرة القحطاني - تبين أن تناول أوراق الكاري على معدة فارغة يمكن أن يساعدك على التخلص من الدهون الزائدة، حيث تعتبر هذه الأوراق جزءًا لا يتجزأ من المطبخ الهندي ومعظم مطابخ دول العالم، ويمكن للقليل منها أن يقلب طعم أي طبق، وهي في حين أنها تعطي نكهة ورائحة لطيفة للطعام، إلا أن لها أيضًا العديد من الفوائد الصحية، وأفضل ما في الأمر هو أنها متاحة بسهولة في جميع أنحاء البلاد، وبدء اليوم بجرعة من مشروب هذه الأوراق يمكن أن يزيل السموم ويعزز عملية التمثيل الغذائي ويساعد على بدء عملية حرق الدهون، ويمكن أن يكون هذا أيضًا بمثابة إسفنجة ويطرد جميع السموم من جسمك.

أوراق الكاري لإنقاص الوزن

إذا لم يكن مضغ هذه الأوراق أول شيء في الصباح مناسبًا لك، فإليك طريقتان مختلفتان يمكنك من خلالهما استخدام أوراق الكاري لفقدان الوزن:

عصير أوراق الكاري

خذ 20-30 ورقة كاري وكوب من الماء.

ضع هذا على الخلاط وامزجه لمدة 30-40 ثانية أو حتى يتم تقطيع الأوراق وخلطها بشكل صحيح.

الآن قم بتصفية هذا (إذا كنت تريد ذلك) أو اجعله كما هو،يمكنك أيضًا إضافة أوراق النعناع لإضفاء نكهة منعشة عليه.

كيف يساعد : غالبًا ما يفضل عشاق الصحة العصائر الخضراء لأنها محملة بمضادات الأكسدة التي تعزز المناعة وتساعد في عملية الهضم وبالتالي تسريع عملية التمثيل الغذائي، عندما تشربه في الصباح، يحصل جسمك على الكلوروفيل مما يجعلك تشعر بالنشاط والحيوية، استهلك هذا يوميًا لترى الفرق في دهون البطن، وفقدان الوزن، في هذه الحالة، عليك التحلي بالصبر لرؤية النتائج، ويمكنك أيضًا إضافة السبانخ أو الكرفس لجعلها صحية ومشبعة أكثر.

الماء المنقوع بأوراق الكاري

الطريقة الأخرى التي يمكنك من خلالها استخدام أوراق الكاري لفقدان الوزن هي عن طريق استهلاك الماء المملوء به، إنها بسيطة جدًا وسريعة الصنع وإليك كيفية صنعها أيضًا:

خذ من 10 إلى 20 ورقة كاري وقم بغليها في بعض الماء.

صفي الماء المنقوع لإزالة الأوراق.

يمكنك إضافة الليمون أو العسل لبعض المذاق إذا أردت.

وهنا أوراق الكاري التي تحرق الدهون والمملوءة بالشاي/الماء جاهزة، تأكد من شرب هذا أول شيء في الصباح على معدة فارغة للحصول على نتائج أفضل.