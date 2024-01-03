تراند اليوم : لـ “تقوية المناعة”..4 أطعمة عليك تناولها على معدة فارغة

الرياض - أميرة القحطاني - هناك الكثير من الأطعمة لـ تقوية المناعة لديك، فيمكنك البدء بتناول هذه الأطعمة الأربعة على معدة فارغة، فمن المعروف دائمًا أهمية تطوير نظام مناعة قوي، ومع ذلك، فإن التعرض لوباء فيروس كورونا جعل معظمنا يتصرف أخيرًا بناءً على هذه المعرفة، نحن نبحث باستمرار عن طرق يمكننا من خلالها تعزيز مناعتنا ومنع الوقوع فريسة للعدوى الخطيرة، ولكن، هل تعلم أن الحلول التي تبحث عنها يمكن العثور عليها في المنزل مباشرةً؟ ربما تكون بعض أقوى المكونات التي تساعد على المساهمة في تحسين المناعة موجودة في مطبخك الآن، في الواقع، تناول بعضها على معدة فارغة يمكن أن يفعل العجائب لصحتك البدنية.

تقوية المناعة

4 أطعمة لتقوية مناعتك يجب تناولها على معدة فارغة

السبب وراء الحاجة إلى تناول تلك الأطعمة على معدة فارغة هو أنه عندما تكون معدتك صافية وغير مثقلة بواجبات الجهاز الهضمي، يمكنها حقًا الحصول على الخصائص الفعّالة لهذه المكونات، يساعدك هذا في جني أقصى الفوائد من هذه المكونات، والآن ربما تتساءل ما هي هذه المكونات الرائعة؟ حسنًا، إليك أربعة أطعمة يجب عليك تناولها كل صباح على معدة فارغة لتحسين المناعة:

الثوم

غالبًا ما يعتبر الثوم مضادًا حيويًا طبيعيًا بسبب خصائصه القوية المضادة للبكتيريا، وبالتالي، يمكن أن يساعدك على الابتعاد عن العدوى بشكل طبيعي، علاوة على ذلك، فهو يتمتع بخصائص تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم وتحسين صحة القلب وعلاج المشكلات المتعلقة بالرئتين.

إن تضمين هذا في روتينك الصباحي يمكن أن يضمن لك الابتعاد عن الأمراض المتعددة بطريقة طبيعية. تناول فص أو فصين من الثوم مع الماء الدافئ كل صباح على معدة فارغة للحصول على هذه الفوائد.

أملا

يمكنك بشرها وإضافتها إلى الماء الساخن واستهلاكها على معدة فارغة، أو يمكنك أكله، ومع ذلك، بغض النظر عن الطريقة التي تختارها لتناولها، فإن لها بعض الفوائد الهائلة، إنه مصدر قوي لفيتامين C ومضادات الأكسدة، وكلاهما ضروري لبناء مناعة قوية، و بصرف النظر عن تعزيز صحتك داخليًا، فإن تناول أملا بانتظام على معدة فارغة سيمنحك بشرة متوهجة وشعرًا لامعًا.

العسل

العسل لا يجعل كل شيء لذيذًا للغاية بحلاوته فحسب، بل يمكن استخدامه أيضًا لتقوية مناعتك، قومي بخلط ملعقة صغيرة من العسل مع الماء الدافئ، يمكنك عصر ليمونة فيه للحصول على مذاق إضافي وكمية من فيتامين C، فهو يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي يمكنها محاربة الجذور الحرة في الجسم وحماية جسمك من التدهور ، علاوة على ذلك، فإن الخصائص المضادة للبكتيريا يمكن أن تقوي مناعتك ضد الالتهابات.

التولسي

ضع خمس أوراق من التولسي في كوب من الماء واتركه طوال الليل،وثم تناوله أول شيء في الصباح، لا توجد كلمات كافية لوصف الفوائد المختلفة للتولسي لصحتنا ، ومع ذلك، فإن أبرزها هو قدرته على مكافحة العدوى والحفاظ على مناعتنا سليمة، في الواقع، تشير دراسة نشرت في PubMed Central إلى أن “التولسي هو تدخل عشبي آمن قد يساعد في تطبيع الجلوكوز وضغط الدم والدهون، والتعامل مع الإجهاد النفسي والمناعي.”

بدلاً من الشاي أو القهوة، جرب هذه الأشياء على معدة فارغة ولاحظ أنك أصبحت أكثر صحة!