تراند اليوم : المتحدث باسم التموين يوضح الأسباب في وضع حد أقصى لعدد المضافين على بطاقة التموين

الرياض - أميرة القحطاني - تعتبر بطاقات التموين الشغل الشاغل ومن أكثر المواضيع الذي يبحث عنها بعض الفئات من الشعب المصري الذي يعتمدون عليها بشكل كلي لسد احتياجاتهم من السلع الرئيسة مثل الأرز والزيت والسكر بأسعار مخفضة وخاصة أن بطاقات التموين تحظى بمظلة دعم حتى هذه الحظة ما يقرب من 62 مليون مواطن مصري لتغطيه احتياجاتهم من السلع التموينية، مما يعني أن معظم الشعب المصري مغطى بمنظومة الدعم التي توفرها لهم بطاقات التموين .

أسباب وضع حد أقصى لعدد المضافين على بطاقة التموين

ردا على سؤال الإعلامي يوسف الحسيني مقدم برنامج التاسعة على القناة الأولى الذي قال لماذا يوضع حد أقصى لإضافة المواليد على بطاقة التموين طالما أنهم في ذات الأسرة وهم من ذات الفئة الاجتماعية الأكثر احتياجا.

وضح المتحدث باسم وزارة التموين الدكتور أحمد كمال خلال استضافته عبر الهاتف أن الأسر الأكثر احتياجا وهم أربعة فئات تكافل وكرامة والتضامن الاجتماعي وأبناء الشهداء وحاملي بطاقة الخدمات المتكاملة قد صدر لهم فرار استثارني من وزير التموين الدكتور على مصلحي في شهر 12 عام 2022 وهو قرار ساري حتى هذه اللحظة يتحدث القرار أنه في حالة توافر أي مبلغ مالي يتم إعادة إستخدامه مرة أخرى ويوجه إلى الفئات الأكثر احتياجا.

وأضاف كمال أن القائمين على المنظومة البطاقات التموينية يعملون في حصر الأسر الأكثر احتياجا من خلال تكامل قواعد البيانات الذين يحصلون عليها من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حتى يتسنى لهم إضافة مواليدهم على بطاقات التموين الجديدة، حيث تسمح بإضافة حد أقصى أربعة أفراد، أما إذا كانت البطاقة التموينية بها فرد واحد من تلك الآسرة يتم إضافة ثلاثة أفراد، وفي حالة أن يكون البطاقة بها فردين يتم إضافة فردين أخرين، وإن كان عدد الأفراد المقيدين على البطاقة التموينية 3 أفراد من الأسر الأكثر احتياجًا يتم إضافة فرد واحد فقط.

كما أكد المتحدث باسم وزارة التموين أنه بالنسبة لأبناء هذه الفئات الأربعة المشار اليهم سابقا يكونوا أعمار هم لا تقل عن أربعة سنوات، فمثلا برنامج تكامل وكرامة يكون الدعم حد أقصى طفلين. لأن وزارة التموين مرتبطة بموقف مالي للموازنة العامة للدولة، وهنا كل ما يضاف من مواليد يحتاج من الوزارة إلى مخصص مالي لذلك لم يضافوا إلى هذه اللحظة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة لم يتم تخصيص مبلغ مالي لدعم وزارة التموين حتى يمكن إضافة دعم لصالح أبناء هذه الفئات.

نصيب الفرد من دعم وزارة التموين

قال الدكتور أحمد كمال أن الفرد يكلف الدولة في منظومة وزارة التموين 50 جنيه ويكون لديه حصة لها علاقة بالخبز ثابته 5 أرغفة في اليوم أي 150 رغيف في الشهر الرغيف الواحد في بطاقة التموين على البطاقة ثمنه 5 قروش وتكلفه الحقيقية على الدولة تصل إلى جنيه واحد، وهنا كل ما يضاف من مواليد يحتاج من الوزارة إلى مخصص مالي.

الدعم الحكومي لوزارة التموين

تابع كمال أن الدعم الحكومي لوزارة التموين وصل إلى أكثر من 127 مليار جنيه وهو كالتالي 91 مليار جنيه للخبز المدعم، حيث أن الخبز المدعم ارتفع من 50 مليار جنية إلى إضافة 40 مليار جنية نتيجة ارتفاع سعر القمح سواء المحلي أو المستورد وفي منظومة التموين حوالي 36 مليار جنيه.

فلترة قوائم التموين

ردا على سؤال الإعلامي يوسف الحسيني هل يتم عمل فلترة من وقت لآخر من أجل استخراج الفئات التي لا تستحق الدعم المقدم من وزارة التموين.

قال الدكتور كمال نعم يتم عمل فلترة من وقت لآخر من أجل استخراج الفئات التي لا تستحق الدعم المقدم من وزارة التموين حيث تظهر لنا فئات أخرى مستحقين الدخول في المنظومة التموينية، كمثال الفئات الأكثر احتياجًا الذي يتم إضافة أبنائهم ويمكن إضافة فئات أخري مثل المطلقات و الأرامل وأصحاب المعاشات، إضافة إلي ذلك الفصل الاجتماعي للأبناء المتزوجين وإصدار بطاقة تموينية جديدة بها الابن المتزوج ومتاح إضافة زوجته وفصلها من بطاقة أسرتها.

كما أشار أنه بناء علي توجيه الرئيس السيسي العام الماضي بإضافة 100 جنيه دعم زيادة للبطاقات وتم تنفيذها من 2022/6/1 حتى 2023/9/1 وكلفت الدولة مبلغ مالي يقدر بـ 838 مليون جنيه في فترة أزمة كورونا، ففي هذه الفترة أصبحت بطاقة التموين هي الأداة الآلية الفعالة التي عن طريقها يتم الوصول إلى المستحقين للدعم.