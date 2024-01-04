تراند اليوم : أسعار الذهب اليوم الخميس 4 يناير 2024

الرياض - أميرة القحطاني - استقرت أسعار الذهب داخل محلات الصاغة المصرية وذلك من خلال تعاملات اليوم حيث وصل سعر الذهب عيار 21 اليوم إلى 3185 جنيه للبيع و 3145 جنيه للشراء.

أسعار الذهب اليوم

تم تسجيل أسعار الذهب اليوم كالتالي:

سعر الذهب عيار 14:

تم تسجيل سعر الذهب عيار 14 اليوم داخل محلات الصاغة المصرية إلى 2123 جنيه للبيع و 2096 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 18:

بلغ سعر الذهب عيار 18 داخل محلات الصاغة المصرية اليوم إلى 2730 جنيه للبيع و 2695 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22:

وصل سعر الذهب عيار 22 اليوم إلى 3336 جنيه للبيع و 3294 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 24:

تم تسجيل سعر الذهب عيار 24 داخل محلات الصاغة المصرية اليوم إلى 3640 جنيه للبيع و 3594 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب من خلال تعاملات اليوم إلى 25480 جنيه للبيع و 25160 جنيه للشراء.

سعر الذهب عالميا

بلغ سعر أوقية الذهب اليوم نحو 2055 دولار للبيع و 2049 دولار للشراء.