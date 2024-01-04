تراند اليوم : أسعار الذهب اليوم الخميس 4 يناير 2024

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الرياض - أميرة القحطاني - استقرت أسعار الذهب داخل محلات الصاغة المصرية وذلك من خلال تعاملات اليوم حيث وصل سعر الذهب عيار 21 اليوم إلى 3185 جنيه للبيع و 3145 جنيه للشراء.
أسعار الذهب اليوم
تم تسجيل أسعار الذهب اليوم كالتالي:
سعر الذهب عيار 14:
تم تسجيل سعر الذهب عيار 14 اليوم داخل محلات الصاغة المصرية إلى 2123 جنيه للبيع و 2096 جنيه للشراء.
سعر الذهب عيار 18:
بلغ سعر الذهب عيار 18 داخل محلات الصاغة المصرية اليوم إلى 2730 جنيه للبيع و 2695 جنيه للشراء.
سعر الذهب عيار 22:
وصل سعر الذهب عيار 22 اليوم إلى 3336 جنيه للبيع و 3294 جنيه للشراء.
سعر الذهب عيار 24:
تم تسجيل سعر الذهب عيار 24 داخل محلات الصاغة المصرية اليوم إلى 3640 جنيه للبيع و 3594 جنيه للشراء.
سعر الجنيه الذهب
وصل سعر الجنيه الذهب من خلال تعاملات اليوم إلى 25480 جنيه للبيع و 25160 جنيه للشراء.
سعر الذهب عالميا
بلغ سعر أوقية الذهب اليوم نحو 2055 دولار للبيع و 2049 دولار للشراء.
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