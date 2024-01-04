تراند اليوم : 5 من الآثار الجانبية لخل التفاح لإنقاص الوزن.. مؤكد أنك لم تتوقع حدوثها

الرياض - أميرة القحطاني - إذا كنت تتناول هذا الإكسير لإنقاص الوزن، فعليك أن تقرأ عن الآثار الجانبية لخل التفاح، فإلى جانب تعزيز عملية التمثيل الغذائي وتقليل تخزين الدهون إلى قمع الشهية وتسريع حرق الدهون، هناك العديد من الفوائد المثبتة لخل التفاح لدرجة أنه يعتبر بمثابة الدواء الأمثل لإنقاص الوزن بالنسبة لآلاف الأشخاص، لكن كل الأشياء الجيدة لها ثمن، بما في ذلك خل التفاح، في الواقع، نفس حمض الأسيتيك الموجود في الخل والذي له فوائد عديدة يمكن أن يجعله عدوًا لصحتك أيضًا، إليك التوضيح .

الآثار الجانبية لخل التفاح

يمكن أن يسبب الحموضة

وفقًا لمراجعة عام 2006 المنشورة في مجلة Medscape General Medicine، يتم خلط التفاح مع الخميرة، التي تحول السكر الموجود فيها إلى كحول، يتم تخمير الكحول إلى حمض الأسيتيك عن طريق إضافة البكتيريا وبالتالي يظهر خل التفاح .

على الرغم من أن حمض الأسيتيك قد ثبت علميًا أنه يسرع فقدان الوزن ويصنف على أنه حمض ضعيف، إلا أنه قد يكون قاسيًا جدًا على معدتك، خاصة عند تناوله بشكل مركز، حيث يمكن أن تصاب بحرقة المعدة والحموضة إذا كنت تستهلك خل التفاح بكثرة، لذلك عليك تخفيف خل التفاح قبل شربه!

يمكن أن يفسد الجهاز الهضمي تمامًا

بينما تلقي إحدى الدراسات التي أجريت في جامعة لوند، مستشفى جامعة مالمو، السويد، باللوم على خل التفاح في تأخير إفراغ المعدة، فإن دراسة أخرى نشرت في المجلة الدولية للسمنة تسلط الضوء على حقيقة أن شرب الكحول يمكن أن يقلل من شهيتك بينما يسبب لك الغثيان، لذا، يمكنك أن تتخيل جيدًا ما يمكن أن يفعله ذلك لجهازك الهضمي.

يمكن أن يضعف أسنانك

إن حقيقة أن الأطعمة الحمضية تؤدي إلى تآكل مينا الأسنان معروفة للجميع، حقيقة أن الخل المفضل لديك لإنقاص الوزن حمضي جدًا أصبح معروفًا الآن أيضًا، لكن هل تدرك خطورة الموقف في جعل أسنانك ضعيفة؟ حسنًا، إذا لم يكن الأمر كذلك، عليك أن تعلم أن دراسة أجريت عام 2012 وجدت أن خل التفاح هو السبب الوحيد لتسوس الأسنان لفتاة تبلغ من العمر 15 عامًا، والتي استخدمته كوسيلة مساعدة لإنقاص الوزن.

قد يحمّل العظام العبء الأكبر أيضًا

وفقًا لتقرير صادر عن قسم الطب الباطني بجامعة إنسبروك بالنمسا، فإن تناول جرعات كبيرة من خل التفاح على مدى فترة طويلة من الزمن يرتبط بفقدان صحة العظام بسبب إلى الحمض الذي يجرد العظام من المعادن مثل البوتاسيوم.

الأدوية الأخرى الخاصة بك قد تجعل حالتك أسوأ

إذا كنت تستهلك أدوية مسهلة أو مدرات البول أو الأنسولين، يمكن أن يتفاعل خل التفاح الحمضي بسهولة مع هذه الأدوية ويؤدي إلى تفاقم صحتك، ومن ثم، يجب على الأشخاص المصابين بالسكري أو الذين يعانون من مشاكل في ضغط الدم إما تجنبه أو تناوله فقط بعد استشارة الطبيب.

الآن بعد أن عرفت، نأمل أن تكون حذرًا أثناء تجربة خل التفاح، حتى لو لم يكن فقدان الوزن في ذهنك.