الرياض - أميرة القحطاني - ارتفعت أسعار الذهب داخل محلات الصاغة المصرية وذلك من خلال تعاملات اليوم حيث وصل سعر الذهب عيار 21 اليوم إلى 3225 جنيه للبيع و 3200 جنيه للشراء. أسعار الذهب اليوم جاءت اليوم كالتالي: جاءت اليوم كالتالي: سعر الذهب عيار 24: تم تسجيل سعر الذهب عيار 24 داخل محلات الصاغة المصرية اليوم إلى 3685.75 جنيه للبيع و 3657.25 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 22: وصل سعر الذهب عيار 22 اليوم إلى 3378.5 جنيه للبيع و 3352.5 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 18: وصل سعر الذهب عيار 18 اليوم إلى 2764.25 جنيه للبيع و 2742.75 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 14: بلغ سعر الذهب عيار 14 اليوم نحو 2150 جنيه للبيع و 2133.25 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 12: سعر الذهب عيار 12: وصل سعر الذهب عيار 12 اليوم إلى 1842.75 جنيه للبيع و 1828.5 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 9: بلغ سعر الذهب عيار 9 اليوم نحو 1382.25 جنيه للبيع و 1371.5 جنيه للشراء. سعر الجنيه الذهب وصل سعر الجنيه الذهب من خلال تعاملات اليوم إلى 25800 جنيه للبيع و 25600 جنيه للشراء. سعر الذهب عالميا وصل سعر أوقية الذهب اليوم إلى 2047 دولار للبيع و 2045 دولار للشراء.

كانت هذه تفاصيل خبر تراند اليوم : أسعار الذهب اليوم 6 يناير 2024 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصر فايف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.