تراند اليوم : أسعار الدواجن اليوم السبت 6 يناير

الرياض - أميرة القحطاني - استقرت أسعار الدواجن داخل البورصة وذلك من خلال تعاملات اليوم حيث وصل سعر الدواجن البيضاء اليوم داخل البورصة إلى 65 جنيه بينما وصل إلى المستهلك بسعر يترواح ما بين 72 إلى 75 جنيه.

أسعار الدواجن اليوم

جاءت اليوم كالتالي:

سعر الدواجن الأمهات:

وصل سعر الدواجن الأمهات في البورصة اليوم إلى 55 جنيه بينما وصل إلى المستهلك بسعر يترواح ما بين 60 إلى 62 جنيه.

سعر الدواجن البلدي:

بلغ سعر الدواجن البلدي داخل البورصة نحو 110 جنيهات بينما وصل إلى المستهلك بسعر 115 جنيه.

سعر الدواجن الساسو:

ترواح سعر الدواجن الساسو اليوم ما بين 72 و 73 جنيه.

سعر الدواجن الحمراء:

وصل سعر الدواجن الحمراء اليوم إلى ما بين 72 و 73 جنيه للكيلو.

أسعار البط

وصل سعر البط البلدي اليوم إلى 140 جنيه.

بلغ سعر البط الفرنساوي اليوم نحو 95 جنيه.

وصل سعر البط المولار اليوم إلى 100 جنيه.

أسعار البيض والكتاكيت

وصل سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم داخل البورصة إلى 120 جنيه بينما وصل إلى المستهلك بسعر يصل إلى 135 جنيه.

ترواح سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم ما بين 125 و 132 جنيه.

وصل سعر كرتونة البيض البلدي اليوم داخل البورصة إلى 139 جنيه بينما وصل إلى المستهلك بسعر يترواح ما بين 145 و 150 جنيه.

ترواح سعر الكتكوت الأبيض مابين 11 و 12 جنيه.

ترواح سعر الكتكوت الساسو ما بين 8 و 9.9 جنيه.

ترواح سعر الكتكوت الهجين ما بين 10 و 11.5 جنيه.

جاءت اليوم كالتالي: