تراند اليوم : لغز اكتشاف الاختلاف.. استخدم عينك الحادة لتكتشف 3 اختلافات بين صور بائع الفاكهة في 11 ثانية

الرياض - أميرة القحطاني - تعد ألغاز اكتشاف الاختلاف، إحدى أبسط الطرق لاختبار انتباه الفرد، في هذا التحدي، يتم تقديم صورتين متطابقتين للقراء، ويطلب من القراء اكتشاف الفروق بين الصورتين خلال فترة زمنية محددة، الممارسة المنتظمة لمثل هذه التحديات يمكن أن تعزز الوظيفة الإدراكية لدى الأفراد بشكل كبير، هل أنت شخص ذو عيون شديدة الاهتمام؟ هيا نكتشف!

لغز اكتشاف الاختلاف: اكتشف 3 اختلافات في 11 ثانية

تُظهر الصورة التي تمت مشاركتها أدناه صور بائع الفاكهة الموضوعة جنبًا إلى جنب، للوهلة الأولى، تبدو الصورتان متطابقتين تقريبًا، ومع ذلك، إذا نظرت بعناية، يمكنك أن ترى أن هناك بعض الاختلافات بين الصورتين.

التحدي الذي يواجه القراء هو اكتشاف الفروقات الثلاثة بين الصورتين في 11 ثانية، وقتك يبدأ الآن.

يعد تحدي اكتشاف الاختلاف طريقة جيدة لاختبار انتباه القراء، حيث يمكن ملاحظة بعض الاختلافات بسهولة، في حين أن بعضها الآخر يمكن أن يكون صعبًا للغاية، لذا يحتاج القراء إلى إلقاء نظرة على الصورة بعناية وسرد جميع الاختلافات.

تشير الدراسات إلى أن ممارسة مثل هذه الأنشطة تحفز مناطق الدماغ المسؤولة عن التركيز والذاكرة، ولذلك فإن ممارسة هذه الأنشطة يؤدي إلى تعزيز التركيز والحفاظ على الذاكرة بشكل أفضل.

أسرع – بسرعة.. الوقت ينفذ، و…. انتهى الوقت، هل تمكنت من اكتشاف جميع الاختلافات في الوقت المحدد؟

حل لغز اكتشاف الاختلاف

تهانينا لأولئك القراء الذين تمكنوا من اكتشاف الفروقات، إذا لم يتمكن بعضكم من اكتشاف الاختلافات الثلاث حتى الآن، فيمكنكم الاطلاع على الحل، فإن الاختلافات الثلاثة بين الصورتين هي كما يلي:

إذا أحببت هذا التحدي، فلا تستمتع به وحدك، تفضل وشاركها مع عائلتك وأصدقائك لمعرفة من سيحلها في أسرع وقت.