تراند اليوم : القطار الكهربائي الخفيف يعلن عن وظائف شاغرة للمؤهلات المتوسطة براتب 4500 جنية.. الحق التقديم

الرياض - أميرة القحطاني - القطار الكهربائي الخفيف يعلن عن فرص عمل شاغرة لحملة شهادة الإعدادية والمؤهلات المتوسطة، للعمل فورا بمحطات “عدلي منصور والعبور والمستقبل والشروق وهليوبوليس الجديدة والعاشر من رمضان والروبيكي، براتب يبدأ من 4500 جنية، وتأمينات، ونستعرض الآن تفاصيل الوظائف وكيفية التقديم:

الشروط المطلوبة للتقديم:

يشترط أن يجيد القراءة والكتابة.

أن يكون حاصل على مؤهل دبلوم أو إعدادية.

طول مناسب.

المستندات المطلوبة:

صورة شخصية حديثة.

ثورة شهادة الميلاد.

شهادة المؤهل.

شهادة الموقف من التجنيد.

فيش جنائي ساري.

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المميزات:

تقدم الشركة رواتب مجزية تبدأ من 4500 جنية، وفرص للترقي بالعمل واجازات سنوية وزيادات سنوية، بالإضافة إلى اشتراك مجاني لجميع محطات القطار الكهربائي والمترو الخط 3، كما توفر تأمينات طبية واجتماعية.

للتقديم على الوظائف

للراغبين في الالتحاق بوظائف القطار الكهربائي 2024، يرجى التواصل مع الشركة على الأرقام التالية: 01284072875 – 01283177278 – 01207273996 – 01243177068 – 01283177154