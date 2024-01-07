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الرياض - أميرة القحطاني - نقدم اليوم لغز جديد من الغاز البحث عن الاختلافات، وذلك لأصحاب قوة الملاحظة والتركيز، لاكتشاف الاختلافات الثلاث بين الصورتين، حيث تعد الغاز البحث عن الاختلافات والفروقات بين الصور، من أكثر الألغاز التي تساعد على تنشيط العقل والذاكرة، بالإضافة إلى قضاء أوقات فراغ ممتعة وشيقة، فهيا اختبر مهاراتك واكتشف الاختلافات في لغز اليوم.
اكتشف الاختلافات بين صورة الصبي الرسام
يتضمن لغز اليوم صورتين متشابهتين لصبي يرسم، وتبدو الصورتين متطابقتين، ولكن هناك عدة اختلافات، هل يمكنك اكتشافها، خلال الوقت المحدد وهو 15 ثانية، حاول البحث جيدا، وقتك يبدأ الآن.
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إجابة اللغز:
لمن تمكن واكتشف جميع الاختلافات في الوقت المحدد، تهانينا لك، وإذا لم تتمكن من اكتشاف الاختلافات، فيمكنكم الاطلاع الآن على الحل في الصورة التالية:
كانت هذه تفاصيل خبر تراند اليوم : لأصحاب قوة الملاحظة.. أوجد الاختلافات بين الصورتين في 15 ثانية فقط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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