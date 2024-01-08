تراند اليوم : هل تفكر بإنقاص وزنك؟ تناول اليقطين لإذابة الدهون كما يقول خبراء التغذية

الرياض - أميرة القحطاني - يقول خبراء النظام الغذائي إن اليقطين غني بالألياف والمواد المغذية الأخرى، وهو بمثابة طعام مثالي لإنقاص الوزن، حيث أن اليقطين المتواضع هو أحد الخضروات الشائعة في معظم أنحاء العالم، وله استخدامات كثيرة مثل تحضير الكاري والحساء والكباب وحتى الحلويات، لكن هل تعلم أنه بمثابة الغذاء المثالي لإنقاص الوزن؟ فإذا كنت تريد التخلص من تلك الكيلوجرامات، فتأكد من تضمين حساء اليقطين في نظامك الغذائي، فإن القرع غني بالمواد المغذية، ويخلو من الكوليسترول والصوديوم والدهون، وهذا ما يجعلها مثالية للتخلص من تلك الدهون العنيدة، علاوة على ذلك، تساعد الخضروات أيضًا على الحد من الشهية، لذلك لن تجد نفسك مستهلكًا للوجبات السريعة.

كيف يساعد اليقطين في إنقاص الوزن

أخصائية التغذية في الهند ومؤسسة Shikha’s NutriHealth، الدكتورة شيخا شارما، توضح سبب ضرورة إضافة اليقطين إلى نظامك الغذائي، مشيرة إلى أنه من المثير للدهشة أن هناك مجموعة من الفوائد الصحية التي يقدمها اليقطين ومنها:



منخفض السعرات الحرارية

هل تعلم أن 100 جرام من اليقطين الخام يحتوي على 26 سعرًا حراريًا فقط، وفقًا لبيانات وزارة الزراعة الأمريكية؟ لذلك يمكنك تناول اليقطين بقدر ما تريد دون تراكم السعرات الحرارية.

نسبة عالية من الألياف

ولا يقتصر الأمر على العناصر الغذائية فقط، فكل 200 جرام من اليقطين تأكله، تحصل على جرام واحد من الألياف، وتعتبر الألياف ضرورية لصحة الجهاز الهضمي، وهي ليست جيدة فقط لفقدان الوزن ولكنها أيضًا تحد من آلام الجوع، لذلك حان الوقت لتخزين سلة الخضروات الخاصة بك باليقطين.

طعام رائع بعد التمرين

لا يعلم الكثيرون أن القرع مصدر قوي للبوتاسيوم، مما يجعله طعامًا رائعًا بعد التمرين لتعافي العضلات، تحتوي حصة 100 جرام من اليقطين على 340 ملجم من البوتاسيوم، وهي أعلى بكثير من الكمية الموجودة في الموز.

يعزز المناعة

يحتوي القرع أيضًا على فيتامين C وبيتا كاروتين، مما يجعل هذا النبات معززًا للمناعة، والمناعة الجيدة تعني تعزيز فقدان الوزن.

يحسن المزاج ويعالج التوتر

اليقطين لا يتوقف عن مفاجأتنا، أنها تحتوي على التربتوفان، وهو حمض أميني يحسن مزاجك وفي نفس الوقت يحارب التوتر، إن التمتع بمزاج جيد أمر مهم للحفاظ على لعبة فقدان الوزن!

وتضيف الدكتورة شارما أن هناك مجموعة من الفوائد الأخرى التي تجعل من اليقطين “غذاءً معجزة” لإنقاص الوزن، وتقول: “يعد القرع غذاءً ممتازًا للتغذية لأنه يهدئ عنصر فاتا (الهواء) وبيتا (النار)،” كلاهما يدعم فقدان الوزن لأنه يساعد الجسم على تحقيق التوازن في عملية التمثيل الغذائي، فهو مهدئ للأمعاء، حيث يمكنه إعادة التوازن للبكتيريا والصحة، خاصة عند تناول العصير، وهو مفيد للخصوبة بسبب المعادن، وممتاز للعيون والجلد لأنه غني بالبيتا كاروتين.