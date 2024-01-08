تراند اليوم : ما حقيقة رحيل محمد الشناوي وأليو ديانج عن الأهلي؟

الرياض - أميرة القحطاني - نفى الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، ما تردد عن رحيل الثنائي محمد الشناوي وأليو ديانج عن صفوف النادي الأهلي في الميركاتو الشتوي الجاري، وقال شوبير في تصريحات إذاعية صباح اليوم الإثنين إن كل ما يتردد عن رحيل ديانج والشناوي مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، لأن الأهلي لم يتلق أي عروض رسمية حتى الآن بخصوص اللاعبين.

وأضاف شوبير: “لا توجد أي عروض رسمية وصلت الأهلي من أجل محمد الشناوي أو أليو ديانج، الأمر كله لا يعدو مجرد كلام عبر وكلاء اللاعبين، ولا توجد أي عروض رسمية على الإطلاق لضم حارس الأهلي ونجم منتخب مالي”.

وأوضح شوبير أن ما يتردد عن اهتمام أندية سعودية بضم محمد الشناوي مجرد شائعات، وأن اللاعب لا يزال مرتبطًا بعقد مع الأهلي حتى عام 2026.

أما أليو ديانج، فقد أكد شوبير أنه لم يتلق أي عروض رسمية من أي أندية حتى الآن، سواء من السعودية أو الإمارات أو تركيا.

وبذلك، فإن حقيقة رحيل محمد الشناوي وأليو ديانج عن الأهلي في الميركاتو الشتوي الجاري لا تزال غير واضحة، لكن ما هو مؤكد أن النادي لم يتلق أي عروض رسمية حتى الآن بخصوص اللاعبين.