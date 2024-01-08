احترسي هتبقي دبدوبة .. ماذا يحدث لجسمك عند الإفراط في تناول العسل بالطحينة؟

الرياض - أميرة القحطاني - العسل الأسود بالطحينة أحدي الأطعمة المشهورة في مصر، حيث أنها عبارة عن مكيس مميز يفضله الكثير من الأشخاص بتناوله بجانب الفطير المشلتت الفلاحي، وهناك من يتناوله بصورة مستمرة في الصباح والمساء، ولكن هل تعرف ما يسبب الإفراط من تناول العسل الأسود بالطحينة، حيث أن العسل يحتوي على السكريات بنسبة كبيرة وقد تسبب العديد من المشاكل المرضية الخطيرة على المدى البعيد.

العسل الأسود بالطحينة

أن العسل الأسود بالطحينة من الأطباق المصرية التي اعتاد الكثير من تناولها يومياً لأنهم يفضله طعمها الرائع والمميز، ولكن يجب أن تعلم أن هذه الوجبة خطيرة للغاية على صحتك العامة عند الإفراط من تناولها بصورة مستمرة لما تحتوي من سكريات بنسبة عالية.

مخاطر الإفراط في تناول العسل بالطحينة

عند الإفراط من تناول العسل الأسود بالطحينة قد يسبب العديد من المشاكل ومن أهمها:

زيادة الوزن فهناك العديد من الأشخاص لديهم القدرة على زيادة الوزن بشكل سريع وهذا يسرع للغاية.

قد يؤدي بالإصابة بمرض السمنة وبعد ذلك يسبب الكثير من الأمراض المزمنة على المدي البعيد.

قد يؤدي إلى الإصابة بمرض السكر خاصة الأشخاص الذي لديهم استعداد للإصابة لأنه يحتوي من نسبة عالية من السكريات.

ولذلك أكد الكثير من المتخصصين أن العسل الأسود بالطحينة برغم من أن مذاقة جيد ورائع إلا أنه يسبب الكثير من المشاكل الصحية عندما يكثر الشخص من تناوله.

نصائح عند تناول العسل الأسود بالطحينة

ينصح المتخصصين من عدم الإفراط من تناول العسل الأسود بالطحينة تجنباً من الإصابة بمرض السكر أو أي أمراض أخري.

ويجب على الشخص تناول العسل الأسود بالطحينة على فترات وليس بشكل يومي حفاظاً على صحته العامة من الإصابة بأي أمراض مزمنة يصعب بعد ذلك علاجها، لأن الجسم يحتاج نسبة محددة من السكر كل يوم ويجب عدم الزيادة عن هذه النسبة.