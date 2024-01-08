تراند اليوم : وظائف خالية بشركة A 2 Z للملابس لجميع المؤهلات براتب 7000 جنية

الرياض - أميرة القحطاني - تعلن شركة A 2 Z للملابس عن حاجتها إلى شغل بعض الوظائف شاغرة، للعمل بفروع الشركة بالقاهرة والجيزة، من جميع المؤهلات، براتب يبدأ من 7000 جنية، ونتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف وكيفية التقديم على الوظائف.

وظائف شركة A 2 Z للملابس

مطلوب أخصائي مبيعات براتب يبدأ من 7000 جنية.

الشروط والمزايا

يشترط جميع المؤهلات، وان لا يزيد السن عن 35 سنة، وبفضل توافر خبرة في مجال العمل لا تقل عن سنة في المبيعات.

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وتوفر الشركة رواتب مجزية تصل إلى 7000 جنية، والعمل 9 ساعات، وتوفر بدل مواصلات لبعض الفروع ويوم إجازة في الأسبوع، كما توفر تأمينات طبية واجتماعية.

للتقديم على الوظائف:

لمن يرغب في التقديم على الوظائف يرجى التسجيل على استمارة التوظيف بالرابط التالي ” وظائف شركة A 2 Z للملابس” ثم الحضور مباشرة إلى العنوان التالي: 6036 كورنيش المعراج المعادي بجوار كارفور المعادي – شارع بنرينة توتال، وذلك يوم الإثنين 15 يناير 2024.