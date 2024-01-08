تراند اليوم : تردد قناة طيور الجنة الجديد على النايل سات والعرب سات 2024 وطريقة ضبطه خطوة بخطوة

الرياض - أميرة القحطاني - تُعتبر قناة طيور الجنة واحدة من أكثر القنوات التي يحبها الأطفال الصغار في العالم العربي، تقدم هذه القناة باقة مميزة من الأغاني والبرامج التعليمية التي تستهدف الفئة العمرية من الثالثة حتى الخامسة من العمر، تتناول القناة مواضيع مختلفة تشمل السلوكيات الحسنة والذوقيات السليمة وتقديم المعلومات البسيطة المناسبة للأطفال الصغار، تتميز طريقة تقديم المحتوى على قناة طيور الجنة بأسلوب مسلي وممتع يسهل حفظه واستيعابه من قبل الأطفال.

ضبط تردد قناة طيور الجنة الجديد بالخطوات

من الضروري تحقيق التوازن بين الاستمتاع بمشاهدة قناة طيور الجنة والاهتمام بصحة وتطور الأطفال، يجب أن يتم توجيه استخدام الشاشات بحكمة، وتوفير أنشطة أخرى للأطفال التي تعزز نموهم الشامل وتطويرهم العقلي والجسدي، لمتابعة قناة طيور الجنة، يجب ضبط ترددها على الريسيفر الخاص بك، فيما يلي نقدم لك خطوات ضبط تردد قناة طيور الجنة بسهولة:

خطوة 1: قم بتشغيل جهاز التلفاز والريسيفر الخاص بك.

خطوة 2: باستخدام جهاز التحكم عن بُعد، اضغط على زر “القائمة” للوصول إلى قائمة الإعدادات.

خطوة 3: اختر “الإعدادات” من القائمة.

خطوة 4: قم بتحديد “الإدخال اليدوي” كخيار لضبط التردد يدويًا.

خطوة 5: أدخل القيم المطلوبة لتردد قناة طيور الجنة وفقًا للقمر الصناعي الذي تستخدمه. يمكنك استخدام القيم المشار إليها في الجدول أدناه:

القمر الصناعي :النايل سات – التردد 11274 – الاستقطاب: أفقي معدل الترميز:27500 القمر الصناعي :النايل سات – التردد 11258 – الاستقطاب: أفقي 27500 القمر الصناعي :عرب سات – التردد 11258 – الاستقطاب: أفقي 27500

خطوة 6: بعد إدخال القيمة المناسبة، اضغط على زر “بحث” ليقوم جهاز الاستقبال بعملية البحث عن القنوات المتاحة. انتظر حتى ينتهي الجهاز من عملية البحث بالكامل.

خطوة 7: قم بالضغط على زر “حفظ” لحفظ التغييرات التي قمت بها في ضبط التردد.

بعد اتباع هذه الخطوات، ستجد قناة طيور الجنة والقنوات الأخرى المتاحة في آخر القمر البث الصناعي الذي تستخدمه. يمكنك الآن إعادة ترتيب القنوات أو ضمها إلى باقة قنوات الأطفال بسهولة.

اضرار استخدام قناة طيور الجنة لفترات طويلة على الأطفال

ومع ذلك، يجب أن نذكر أن استخدام الشاشات لفترات طويلة يمكن أن يؤثر سلبًا على الأطفال وشخصياتهم، قد يؤدي الاعتماد الزائد على مشاهدة التلفزيون إلى سلوكيات مشابهة للتوحد، خاصةً بين الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عامين، من الجيد أن تكون قناة طيور الجنة قناة جيدة وآمنة يمكننا السماح للأطفال بمشاهدتها بدون قلق، ومع ذلك، ينبغي علينا أن نتأكد من أن الأطفال لا يقضون وقتًا طويلاً أمام الشاشة، وأن يتم توجيههم ومراقبتهم بشكل صحيح أثناء مشاهدتهم للتلفاز.

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