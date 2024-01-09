تراند اليوم : أسعار الذهب اليوم 9 يناير

الرياض - أميرة القحطاني - استقرت أسعار الذهب داخل محلات الصاغة المصرية وذلك من خلال تعاملات اليوم حيث وصل سعر الذهب عيار 21 اليوم إلى 3330 جنيه للبيع و 3275 جنيه للشراء. أسعار الذهب اليوم جاءت اليوم كالتالي: جاءت اليوم كالتالي: سعر الذهب عيار 22: وصل سعر الذهب عيار 22 اليوم إلى 3431 جنيه للبيع و 3378.5 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 24: تم تسجيل سعر الذهب عيار 24 داخل محلات الصاغة المصرية اليوم إلى 3742.75 جنيه للبيع و 3685.75 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 18: بلغ سعر الذهب عيار 18 اليوم نحو 2807.25 جنيه للبيع و 2764.25 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 14: وصل سعر الذهب عيار 14 داخل محلات الصاغة المصرية اليوم إلى 2183.25 جنيه للبيع و 2150 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 12: بلغ سعر الذهب عيار 12 اليوم نحو 1871.5 جنيه للبيع و 1842.75 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 9: وصل سعر الذهب عيار 9 اليوم إلى 1403.5 جنيه للبيع و 1382.25 جنيه للشراء. سعر الجنيه الذهب تم تسجيل سعر الجنيه الذهب من خلال تعاملات اليوم إلى 26200 جنيه للبيع و 25800 جنيه للشراء. سعر الذهب عالميا وصل سعر أوقية الذهب اليوم إلى 2030 دولار للبيع و 2090 دولار للشراء.

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