تراند اليوم : شركة العلمين فليكس تعلن عن وظائف شاغرة برواتب مجزية لمن يجيد القراءة والكتابة

الرياض - أميرة القحطاني - تعلن شركة العلمين فليكس عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة، للعمل فورًا بفروع الشركة في برج العرب – الإسكندرية. الوظائف متاحة لحملة المؤهلات المتوسطة، ومن يجيد القراءة والكتابة، والراتب يبدأ من 3500 جنيه، ونستعرض الآن تفاصيل الوظائف كالتالي:

وظائف شركة العلمين فليكس

مطلوب فنيين تبطين.

مطلوب مساعد فني تبطين وأحبار ومقصات وطباعة، ولا يشترط خبرة.

مطلوب سائقين كلارك.

مطلوب امن إداري.

الشروط والمزايا

يشترط أن يجيد القراءة والكتابة وان لا يزيد السن عن 50 سنة، وخبرة وبدن، وان يكون المتقدم من سكان الإسكندرية.

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وتقدم الشركة للعاملين رواتب مجزية تبدأ من 3500 جنية، حسب الخبرة، والعمل 8 ساعات يوميًا، ويوم إجازة أسبوعيًا، كما توفر تأمينات طبية واجتماعية ومواصلات ووجبات.

للتقديم على الوظائف المطلوبة

للراغبين ف التقديم على الوظائف المعلنة أعلاه، يرجى التسجيل وتعبئة البيانات المطلوبة بالرابط التالي “وظائف شركة العلمين فليكس“.